Flamengo vence o Bahia por 3 a 0 e segue líder do Brasileirão

Rubro-Negro decide a partida no segundo tempo e encerra a invencibilidade do rival como mandante

Publicado em 18/10/2026 às 21:30

Alterado em 19/10/2026 às 08:47

O Flamengo derrotou o Bahia por 3 a 0 neste domingo (18), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após um primeiro tempo movimentado, mas sem gols, a equipe rubro-negra construiu a vitória na etapa final e chegou aos 67 pontos, mantendo a liderança da competição.

O Bahia até tentou responder em alguns momentos, mas não conseguiu transformar as chegadas em chances claras. A equipe de Leonardo Jardim controlou a posse de bola, pressionou no campo ofensivo e foi mais eficiente depois do intervalo para garantir um resultado importante fora de casa.

Jorginho abre o placar e muda a partida

Na volta para o segundo tempo, o Flamengo manteve a postura agressiva e rapidamente passou a empurrar o Bahia para trás. Aos 15 minutos, Carrascal foi derrubado dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. Jorginho cobrou com categoria, deslocou Ronaldo e abriu o placar na Fonte Nova.

Com a vantagem no marcador, o Rubro-Negro ganhou mais espaço para trabalhar a bola e acelerar suas ações ofensivas. O gol deu tranquilidade ao time visitante e abriu caminho para uma vitória mais ampla, construída com volume de jogo e aproveitamento nas finalizações.

Plata amplia e Paquetá fecha a conta com golaço

Aos 27 minutos, Samuel Lino apareceu pela esquerda e cruzou com precisão para Plata, que cabeceou na segunda trave e fez o segundo gol do Flamengo. O lance confirmou a força do setor ofensivo rubro-negro e o bom momento do atacante equatoriano, que chegou ao décimo gol pelo clube.

Quatro minutos depois, Lucas Paquetá protagonizou o lance mais bonito da noite. Após a jogada pela direita, ele recebeu na entrada da área, deu um chapéu em Juba, passou por Caio Alexandre e finalizou de esquerda para decretar o 3 a 0. O meia chegou a 31 gols pelo Flamengo, sendo 13 desde o retorno ao clube.

Fim da invencibilidade do Bahia em Salvador

Além de somar três pontos importantes na luta pelo título, o Flamengo encerrou a sequência de nove jogos de invencibilidade do Bahia como mandante. O resultado também reforça a consistência do time em momentos decisivos do campeonato e a força do ataque, que voltou a decidir em um jogo grande fora de casa.

Samuel Lino também teve papel central na construção do placar, com uma assistência e participação direta nas principais jogadas ofensivas. Já Varela contribuiu com o passe para o gol de Paquetá, enquanto Rossi apareceu bem quando foi exigido para preservar a vantagem sem sustos no fim da partida. (reportagem ampliada com informações da Assessoria de Comunicação do Flamengo)