Botafogo vence a Chapecoense e respira no Brasileirão

Tiquinho Soares decidiu o jogo no Nilton Santos e ajudou o time a abrir vantagem sobre a zona de rebaixamento

Publicado em 17/10/2026 às 20:00

Alterado em 18/10/2026 às 11:23

O Botafogo derrotou a Chapecoense por 1 a 0 neste sábado (17), no Estádio Nilton Santos, e somou pontos valiosos na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Tiquinho Soares, de cabeça, aos seis minutos, em seu primeiro tento desde o retorno ao clube.

O resultado levou o Glorioso aos 39 pontos, abrindo sete de vantagem para a zona da degola com a 31ª rodada ainda em andamento. A equipe também subiu para o 11º lugar, impulsionada pela derrota do Coritiba para o Atlético-MG.

Time controla o jogo, mas não amplia o placar

Mesmo sem uma atuação empolgante, o Botafogo foi superior durante boa parte da partida e não sofreu grandes sustos diante da lanterna do campeonato. Após abrir o marcador cedo, o time administrou a vantagem, criou boas chances e chegou perto de ampliar ainda no primeiro tempo, mas parou no goleiro Anderson.

No segundo tempo, o cenário se manteve parecido. A equipe manteve o controle da posse e chegou com perigo em finalizações de Tiquinho, Danilo, Medina, Marçal e Kauan Toledo, mas o goleiro da Chapecoense fez defesas decisivas e evitou um placar mais largo.

Defesa da Chapecoense evita goleada

Anderson terminou a partida com 12 defesas e foi o principal responsável por segurar a derrota por apenas um gol. Em momentos importantes, ele travou chutes à queima-roupa, cabeçadas e finalizações de fora da área, mantendo a Chapecoense viva até o fim.

O Botafogo, por sua vez, mostrou mais organização do que em jogos anteriores e não permitiu que o adversário criasse grandes oportunidades. Ainda assim, a equipe deixou o campo com a sensação de que poderia ter resolvido a partida com mais tranquilidade.

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo agora terá dois compromissos consecutivos fora de casa contra adversários que também lutam na parte de baixo da tabela. O próximo desafio será contra o Internacional, no sábado (24), às 16h30, no Beira-Rio.

Depois, o time enfrenta o Remo, no dia 28, às 21h30, no Mangueirão, em Belém. Os dois jogos devem ser fundamentais para a reta final da campanha alvinegra no Brasileirão. (reportagem ampliada com informações do FogãoNet)