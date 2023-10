Tiquinho sai do banco, marca golaço, mas Botafogo só empata com o Goiás no Nilton Santos

O Botafogo empatou em 1 a 1 com o Goiás nesta segunda-feira (2), no 'tapetin', pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e atingiu a marca de quatro jogos sem vitórias na competição. Ao menos, interrompeu a sequência de três derrotas seguidas. Os torcedores lotaram o estádio Nilton Santos e saíram na bronca com o técnico Bruno Lage, que foi chamado de "burro" por ter barrado Tiquinho Soares. Questionado por repórteres, ele disse que o atacante começou no banco por opção.

O camisa 9, artilheiro do time e do campeonato, precisou de seis minutos para marcar seu gol, o 14º em 21 jogos, e igualar o marcador - Lucas Halter abriu o placar no primeiro tempo.

Com o resultado, o alvinegro carioca chegou aos 52 pontos, com os mesmos sete de diferença para o vice-líder, que agora é o Bragantino. Para o Goiás, o empate fora de casa com o líder do campeonato foi aquele com gosto de vitória. O time de Armando Evangelista somou 27 pontos e jogou o Vasco novamente para a Zona do Rebaixamento.



Primeiro tempo



Sem Tiquinho Soares, o Botafogo viu o Goiás jogar no primeiro tempo. O primeiro susto foi aos três minutos. Aos quatro, Allano obrigou Perri a fazer a primeira grande defesa do jogo. Aos sete, com Cuesta, e aos nove, com Diego Costa, o Glorioso ameaçou o goleiro Tadeu, que salvou o Esmeraldino em chute do atacante.

O Goiás, entretanto, era melhor, girava a bola com paciência, e abriu o placar aos 26, com o zagueiro Lucas Halter, após escanteio cobrado por Guilherme. No embalo da torcida, que lotou o Niltão, o time da casa ainda ensaiou uma reação, mas foi para o vestiário em desvantagem no placar.

Segundo tempo

A fórmula mágica de Bruno Lage para o segundo tempo era simples: a entrada do artilheiro do Brasileirão no lugar do volante Gabriel Pires. Luis Henrique também substituiu Júnior Santos. A dupla, que surpreendeu ao começar no banco, mudou o jogo. Aos seis, após arrancada de Luis Henrique, Tiquinho recebeu pela esquerda, arrumou o corpo e chutou colocado no ângulo esquerdo de Tadeu.

O gol animou o Glorioso, que foi para cima de vez. Aos 16, Diego Costa teve chance na área e chutou fraco. Aos 34, Segovinha entrou no lugar de Victor Sá. No primeiro lance, o paraguaio arrumou para Tchê Tchê, que acertou o travessão em chute muito semelhante ao de Tiquinho.