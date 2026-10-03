Brasil goleia a Índia por 4 a 0 em Calcutá

Seleção brasileira dominou o amistoso e contou com destaque de Estêvão, Pedro e Samuel Lino

Publicado em 03/10/2026 às 13:20

Alterado em 03/10/2026 às 15:02

O Brasil derrotou a Índia por 4 a 0 neste sábado (3), em Calcutá, no primeiro confronto da história entre as seleções. Mesmo com várias alterações na equipe, o time de Carlo Ancelotti controlou a partida e mostrou ampla superioridade diante do número 138 do ranking da Fifa.

O placar só começou a ser construído aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Estêvão recebeu pela direita, trouxe a bola para o meio e finalizou no canto esquerdo. Pouco depois, aos 41, o atacante voltou a aparecer com um passe em profundidade para Pedro, que tocou na saída do goleiro e ampliou a vantagem brasileira.

Samuel Lino decide no segundo tempo

Na volta do intervalo, a Índia chegou a levar perigo em uma das poucas chegadas ao ataque, exigindo boa intervenção da defesa brasileira. Mesmo assim, o Brasil retomou o controle e marcou mais duas vezes com Samuel Lino, que entrou no lugar de Vini Jr. e foi decisivo na reta final da partida.

No primeiro gol, Douglas Luiz roubou a bola ainda no campo de defesa indiano, Pedro ajeitou de letra e Samuel Lino acertou um chute colocado. Já nos acréscimos, o atacante fez jogada pela esquerda, cortou para o meio e bateu forte para fechar a goleada.

Boa sequência antes dos próximos compromissos

O amistoso em Calcutá encerrou a série recente da seleção brasileira com duas vitórias e um empate. Antes da partida contra a Índia, o Brasil havia vencido a Austrália por 4 a 2 e empatado por 1 a 1 com a mesma seleção no dia 25 de setembro.

A equipe volta a campo em novembro, em Singapura, onde enfrentará o Japão no dia 14 e a seleção da casa no dia 17. O desempenho nos amistosos reforça a boa fase do grupo e ajuda Ancelotti a observar opções para a sequência da preparação. (com informações de Igor Santos, da Agência Brasil)