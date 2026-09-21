ESPORTES
Fluminense vence Corinthians por 3 a 1 e sobe para a terceira colocação
Por ESPORTES JB
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Publicado em 20/09/2026 às 19:00
Alterado em 21/09/2026 às 10:23
O Fluminense derrotou o Corinthians por 3 a 1, neste domingo (20), na Neo Química Arena, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor chegou a 48 pontos e assumiu a terceira colocação na tabela, reforçando sua boa campanha na competição.
A equipe comandada por Marcão apostou nos contra-ataques desde o início e encontrou espaços para levar perigo ao gol adversário. O time voltou a demonstrar eficiência ofensiva e aproveitou bem as chances criadas ao longo do confronto, especialmente nas transições rápidas pelos lados do campo.
Hulk decide com dois gols
O primeiro gol saiu aos 23 minutos da etapa inicial, quando Acosta recebeu de Canobbio e cruzou para Hulk finalizar de primeira e abrir o placar. O atacante ainda teve outra boa oportunidade nos acréscimos do primeiro tempo, mas parou em defesa difícil do goleiro.
Na volta do intervalo, Gustavo Henrique empatou para o Corinthians aos 11 minutos, aumentando a pressão sobre o Tricolor. Mesmo assim, o Fluminense manteve a postura ofensiva e retomou a vantagem aos 31, quando Ganso fez belo passe para Hulk, que conduziu até a entrada da área e bateu forte para marcar o segundo dele na partida.
Serna fecha o placar nos acréscimos
Depois do segundo gol, o Fluminense seguiu buscando ampliar a vantagem e teve outras chances com Hulk, Canobbio, Riquelme e o próprio Serna. O terceiro gol saiu apenas nos acréscimos, quando o colombiano aproveitou nova investida ofensiva e balançou a rede para fechar a vitória por 3 a 1.
Com o triunfo, o Tricolor ganha confiança para a sequência do Brasileirão. O próximo compromisso será no dia 8 de outubro, quinta-feira, contra o Coritiba, às 21h30, no Maracanã, pela 29ª rodada da competição.