Flamengo perde para o Corinthians na Neo Química Arena

Pedro, de pênalti, fez o gol rubro-negro no revés por 2 a 1. Agora, o Mais Querido só volta a campo no dia 12 de setembro contra o Bahia, no Maracanã

Publicado em 01/09/2024 às 18:22

Alterado em 02/09/2024 às 06:32

Rômulo Paranhos - No clássico entre cariocas e paulistas, o Flamengo acabou sendo derrotado pelo Corinthians por 2 a 1, na tarde deste domingo (1), na Neo Química Arena, em jogo da 25ª rodada do Brasileirão. Pedro, em cobrança de pênalti, marcou o único gol rubro-negro na partida. Por conta da Data Fifa, o Mais Querido só joga no dia 12 de setembro contra o Bahia, no Maracanã, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O jogo

A partida começou com muita disputa pela posse de bola. O Corinthians chegou a balançar as redes aos sete minutos com Félix Torres, mas após revisão do VAR, ficou constatado o impedimento do zagueiro.

Aos poucos, o Flamengo foi colocando a bola no chão e passou a ficar mais com a posse de bola. Aos 15’, a primeira grande chance foi criada pelo time rubro-negro com Bruno Henrique, que recebeu passe de David Luiz e finalizou cruzado para defesa de Hugo.

Aos 21’, Luiz Araújo arriscou o chute de fora da área, e o goleiro fez a defesa. O Corinthians abriu o placar aos 25’, com Talles Magno, que apareceu livre na área para mandar de cabeça: 1 a 0.

O Mengão reagiu rapidamente e marcou com Pedro, de pênalti. O lance que originou a penalidade foi num cruzamento de Varela. Após revisão no VAR, o árbitro marcou toque com o braço dentro da área de Martínez. O camisa 9 rubro-negro bateu no meio do gol e deixou tudo igual: 1 a 1.

Devido às paralisações, o árbitro deu nove minutos de acréscimos. As duas equipes buscaram o segundo gol, mas foram para o intervalo com o empate no placar.

Na volta do segundo tempo, o técnico Tite promoveu a estreia de Carlos Alcaraz, que entrou no lugar de Pulgar. No primeiro lance, o argentino tabelou com Pedro, invadiu a área, mas Hugo Souza saiu nos pés do meia para fazer a defesa. Aos cinco minutos, Pedro conduziu a bola pelo meio e bateu colocado. A bola tirou tinta da trave direita do goleiro corintiano.

Aos 14’, o Corinthians fez o segundo com Romero, após enfiada de bola de Garro. O atacante, que tinha acabado de entrar, tocou na saída de Rossi: 2 a 1. Após o gol, Tite mexeu novamente na equipe. Allan entrou no lugar de David Luiz, Carlinhos na vaga de Pedro e Wesley no lugar de Varela.

Nos minutos finais, o Flamengo se mandou para o ataque em busca de tentar o empate, mas o Corinthians se fechou na defesa e dificultava as jogadas do time rubro-negro. Nos acréscimos, Yuri Alberto foi expulso por entrada violenta em Wesley, deixando os donos da casa com um a menos.

Após confusão, o árbitro foi no VAR e também deu cartão vermelho para Cacá e Carlos Alcaraz. No último lance do jogo, Matheus Gonçalves bateu colocado, mas a bola foi para fora. Fim de jogo com derrota para a equipe rubro-negra.

Flamengo

Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, David Luiz (Allan) e Ayrton Lucas (Matheus Gonçalves); Erick Pulgar (Carlos Alcaraz), Léo Ortiz e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro (Carlinhos).

Técnico: Tite.

Corinthians

Hugo Souza; André Ramalho, Félix Torres e Cacá; Fagner (Ryan), Charles, Martínez (Raniele), Garro e Matheus Bidu; Talles Magno (Ángel Romero) e Hernández (Yuri Alberto).

Técnico: Ramón Díaz.

Ficha técnica

Corinthians 2x1 Flamengo – 25ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Neo Química Arena, SP

Data e horário: 01/09/2024 às 16h

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Cartões amarelos: Erick Pulgar (FLA), Ayrton Lucas (FLA), Talles Magno (COR), Martínez (COR), Charles (COR), Ángel Romero (FLA), Félix Torres (COR) e Carlinhos (FLA)

Cartão vermelho: Yuri Alberto (COR), Cacá (COR) e Carlos Alcaraz (FLA)

Gols: Talles Magno (25’1ºT), Pedro (36’1ºTA) e Ángel Romero (14’2ºT).

(com Ascom/Flamengo)