Vasco goleia o Coritiba por 5 a 0 em São Januário

O Vasco da Gama fez uma grande apresentação na noite de sábado (19) e goleou o Coritiba por 5 a 0, em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com apoio intenso da torcida, o time controlou as ações desde o começo e construiu uma vitória sem sustos.

O resultado levou o cruzmaltino aos 31 pontos, alcançando a 16ª posição na tabela. A equipe saiu de campo fortalecida pela atuação coletiva e pelo desempenho ofensivo, que transformou a partida em uma noite especial para o clube.

Primeiro tempo com controle total

Desde os minutos iniciais, o Vasco mostrou superioridade nas divididas e na criação das jogadas. Aos 24 minutos, após boa construção pela direita, Lescano participou da origem da jogada e Colidio aproveitou a sobra para abrir o placar e dar tranquilidade ao time.

Antes do intervalo, o segundo gol saiu em uma troca de passes envolvente, iniciada pela esquerda. Andrés Gómez encontrou Bruno Duarte dentro da área, e o atacante finalizou com precisão para ampliar a vantagem e deixar o confronto ainda mais favorável aos donos da casa.

Goleada se amplia na etapa final

No segundo tempo, o ritmo vascaíno continuou alto. Depois de nova sequência de passes, Lescano foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o argentino marcou seu primeiro gol com a camisa do Vasco, fazendo o terceiro da equipe.

O quarto gol veio em bela jogada de Andrés Gómez, que recebeu lançamento de Saldívia, entrou na área, tirou o marcador da jogada e bateu colocado, no ângulo. Para fechar a goleada, Ramon Rique apareceu no ataque, aproveitou a construção ofensiva e marcou seu primeiro gol como profissional pelo clube.

Noite de festa para a torcida cruzmaltina

A goleada consolidou uma atuação de autoridade do Vasco em casa e reforçou a boa conexão entre time e torcida em São Januário. Além do placar elástico, a partida marcou momentos importantes para jogadores que vivem fases especiais na carreira.

Com gols de diferentes nomes e volume ofensivo constante, o clube fechou a noite em clima de celebração. O resultado também teve peso na tabela, já que aproximou o time de uma situação mais confortável no Brasileirão.