Em São Januário, Vasco goleia São Paulo pelo Brasileirão

Publicado em 22/06/2024 às 22:00

Alterado em 23/06/2024 às 11:55

O Vasco da Gama recebeu a equipe do São Paulo na noite deste sábado (22), em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. De virada, o Cruzmaltino goleou o adversário por 4 a 1. Os gols foram marcados por Alan Franco (contra); Estrella; Leandrinho e David. O tento do São Paulo foi anotado por André Silva.

Na próxima rodada, o Vasco viaja para Salvador, onde encara o Bahia na quarta-feira (26), às 21h30, na Arena Fonte Nova.

O JOGO:

VASCO DA GAMA 4×1 São Paulo – Campeonato Brasileiro, 11ª rodada – São Januário – 22/06/2024 às 21h30

Árbitro: Caio Max Augusto Viera (RN)

Auxiliares: Jean Marcio dos Santos (RN) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA/SC)

AVAR: André da Silva Bittencourt (RS)

AVAR 2: Heber Roberto Lopes (SC)

VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon, João Victor, Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura (Sforza), Mateus Carvalho, Estrella (JP); Adson (Rossi), David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

São Paulo: Jandrei; Igor Vinícius (Ferreira), Diego Costa, Alan Franco, Patryck (Welington); Luiz Gustavo, Galoppo, Rodrigo Nestor (Michel Araújo), Lucas Moura; André Silva e Calleri (Wellington Rato). Técnico: Luís Zubeldía.

Cartões amarelos: Estrella e Maicon (VAS); Patryck (SAO)

Gols: Alan Franco (contra), Estrella, Leandrinho e David (VAS); André Silva (SAO)

(com Ascom Vasco)