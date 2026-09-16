ESPORTES
Vasco vence o Santa Fe e avança à semifinal da Sul-Americana
Por ESPORTES JB
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Publicado em 16/09/2026 às 00:12
Alterado em 16/09/2026 às 09:56
O Vasco da Gama recebeu o Santa Fe, da Colômbia, na noite desta terça-feira (15), pela partida de volta das quartas de final da Copa CONMEBOL Sudamericana. Jogando em casa, o time carioca venceu por 2 a 0 e assegurou a vaga na semifinal da competição continental.
Os gols da vitória foram marcados por Bruno Duarte e David, em uma atuação que confirmou a força do Cruzmaltino diante da sua torcida. O resultado selou a classificação e manteve o clube na disputa pelo título da Sul-Americana.
Próximo adversário será definido em outro confronto
Na semifinal, o Vasco ainda não sabe quem terá pela frente. O adversário sairá do duelo entre São Paulo e Buenos Aires, da Argentina, que definirá o próximo desafio da equipe na competição.
Enquanto aguarda a definição da chave, o time comandado pelo clube vira a atenção para o Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo no sábado, em São Januário, para enfrentar o Coritiba às 20h30.