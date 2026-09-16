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ESPORTES

Vasco vence o Santa Fe e avança à semifinal da Sul-Americana

Com atuação segura em São Januário, o Cruzmaltino garantiu a classificação e agora foca no Brasileirão

Por ESPORTES JB
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Publicado em 16/09/2026 às 00:12

Alterado em 16/09/2026 às 09:56

Santiago Leonel Sosa disputa a bola pelo Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco da Gama recebeu o Santa Fe, da Colômbia, na noite desta terça-feira (15), pela partida de volta das quartas de final da Copa CONMEBOL Sudamericana. Jogando em casa, o time carioca venceu por 2 a 0 e assegurou a vaga na semifinal da competição continental.

Os gols da vitória foram marcados por Bruno Duarte e David, em uma atuação que confirmou a força do Cruzmaltino diante da sua torcida. O resultado selou a classificação e manteve o clube na disputa pelo título da Sul-Americana.

Próximo adversário será definido em outro confronto

Na semifinal, o Vasco ainda não sabe quem terá pela frente. O adversário sairá do duelo entre São Paulo e Buenos Aires, da Argentina, que definirá o próximo desafio da equipe na competição.

Enquanto aguarda a definição da chave, o time comandado pelo clube vira a atenção para o Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo no sábado, em São Januário, para enfrentar o Coritiba às 20h30.

Tags:

Bruno Duarte

Campeonato Brasileiro

Coritiba

David

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