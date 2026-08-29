ESPORTES
Isaquias Queiroz conquista ouro no Mundial de Canoagem
Por ESPORTES JB
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Publicado em 29/08/2026 às 13:47
Alterado em 29/08/2026 às 13:47
Isaquias Queiroz escreveu mais uma página marcante na canoagem ao vencer o C1 500m no Mundial disputado em Poznan, na Polônia. O brasileiro cruzou a linha de chegada em 1m46s08 e confirmou mais uma campanha vitoriosa em competições internacionais.
Com o resultado, o baiano chegou ao quinto ouro mundial na prova, repetindo o desempenho de 2013, 2014, 2018, 2022 e 2026. No total, ele soma 15 medalhas em Mundiais, com oito ouros, uma prata e seis bronzes, reforçando o status de referência da modalidade.
Pódio com presença europeia e asiática
A decisão teve o tcheco Martin Fuksa na segunda colocação e o chinês Bowen Ji em terceiro. A disputa mostrou o alto nível da prova e confirmou o protagonismo de Isaquias entre os principais nomes da canoagem mundial.
Mesmo com a conquista, há um detalhe importante no horizonte olímpico: o C1 500m não estará no programa dos Jogos de Los Angeles 2028. A distância individual prevista para a Olimpíada segue sendo o C1 1000m, modalidade em que Isaquias não conseguiu subir ao pódio. (com informações de Juliano Justo, da EBC)