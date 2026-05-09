ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Sábado, 09 de de 2026

ESPORTES

Isaquias Queiroz é prata na Copa do Mundo de Canoagem na Hungria

Por ESPORTES JB
[email protected]

Publicado em 09/05/2026 às 10:23

Alterado em 09/05/2026 às 12:11

Isaquias Queiroz Foto: Federação Espanhola de Canoagem

Por Juliano Justo - Isaquias Queiroz foi o segundo melhor na final do C1 500m na Copa do Mundo de canoagem, em Szeged (Hungria). A prova foi disputada na manhã deste sábado (horário de Brasília).

Dono de circo medalhas olímpicas, o brasileiro liderou boa parte da prova e só foi superado no final pelo chinês Bowen JI. O baiano completoua distância em 1min44s73. O chinês cravou o tempo de 1min44s43.

Outro brasileiro, Gabriel Nascimento, ficou na 7 ª colocação.

Essa é a abertura do Circuito Mundial da modalidade e é a primeira contando para a classificação para as Olimpíadas de Los Angeles 2028.

A temporada de 2026 prevê mais duas etapas da Copa do Mundo e o Campeonato Mundial. (com Agência Brasil)

Tags:

canoage

Isaquias Queiroz