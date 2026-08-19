Fluminense avança às quartas da Libertadores após drama na Argentina

Fábio defendeu duas cobranças e garantiu a classificação tricolor nos pênaltis

Publicado em 18/08/2026 às 21:30

Alterado em 19/08/2026 às 10:11

O Fluminense está nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Em uma noite de forte pressão no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, o Tricolor superou o Independiente Rivadavia nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal. A vaga foi conquistada mesmo com a equipe atuando com um jogador a menos por boa parte do segundo tempo.

O time carioca conseguiu se manter competitivo, abriu o placar com Serna e sustentou a vantagem até os acréscimos, quando sofreu o empate em cobrança de pênalti confirmada após revisão do VAR. Na sequência, brilhou a estrela de Fábio, que defendeu duas cobranças e garantiu a classificação do Fluminense.

Serna marca e o jogo ganha emoção no fim

No primeiro tempo, o Fluminense tentou controlar a posse de bola mesmo jogando fora de casa e criou algumas chances perigosas em bolas paradas e finalizações de fora da área. O duelo foi marcado por muita intensidade no meio-campo e poucas brechas para os dois lados.

Na etapa final, o Tricolor voltou mais agressivo, mas viu a partida se complicar após a expulsão de Canobbio. Ainda assim, a equipe seguiu buscando o gol e foi premiada aos 29 minutos, quando Hércules encontrou Serna em velocidade pela direita e o colombiano finalizou colocado para fazer 1 a 0.

O Fluminense ainda teve chances de ampliar, mas a definição veio nos acréscimos. O árbitro marcou pênalti para o Rivadavia após recomendação do VAR, e Arce deixou tudo igual, levando a decisão para as penalidades.

Fábio decide e Tricolor mira a próxima fase

Nas cobranças, Thiago Silva, Renê, Hércules, Martinelli e Guga converteram para o Fluminense. Do outro lado, Fábio foi o grande nome ao defender duas batidas e selar a classificação tricolor às quartas de final da Libertadores.

O próximo adversário será definido no confronto entre Platense e Coquimbo Unido, marcado para esta quarta-feira. As partidas da próxima fase estão previstas para as semanas dos dias 9 e 16 de setembro. Antes disso, o Fluminense volta as atenções ao Campeonato Brasileiro e enfrenta o Remo no sábado, no Maracanã, pela 24ª rodada.