E O MISTER MEXEU MAL! Agora, só em 2030. Brasil cai para a Noruega e sonho do hexa é adiado, mais uma vez

Seleção brasileira é eliminada nas oitavas de final após derrota por 2 a 1, com Haaland decisivo e Neymar marcando apenas no fim

Publicado em 05/07/2026 às 19:31

Alterado em 05/07/2026 às 19:35

A seleção brasileira deu adeus à Copa do Mundo nas oitavas de final ao perder por 2 a 1 para a Noruega, neste domingo, no MetLife Stadium. Haaland foi o grande nome da partida: marcou os dois gols da equipe europeia no segundo tempo e definiu a classificação norueguesa. Neymar, de pênalti, ainda descontou nos acréscimos, mas já não havia tempo para reação.

Com o resultado, o Brasil repete um roteiro recente de frustrações diante de adversários europeus. A eliminação também escancara a pior campanha da equipe em um Mundial em 36 anos. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a seleção encerra a participação mais uma vez nas oitavas, aumentando a pressão sobre o futuro do time e sobre a busca pelo hexa.

Jogo travado e poucas chances brasileiras

O primeiro tempo foi marcado por muita dificuldade para o Brasil construir jogadas. A Noruega se defendeu com organização, valorizou a posse de bola e travou a equipe brasileira. Vini Jr teve atuação abaixo do esperado, com erros em quase todos os lances ofensivos, e o time encontrou poucas brechas para acelerar a partida.

A melhor chance brasileira surgiu em um pênalti cometido sobre Matheus Cunha, após revisão do VAR. Bruno Guimarães assumiu a cobrança, mas bateu mal e parou no goleiro Nyland. Do outro lado, Odegaard comandou as ações norueguesas e obrigou Alisson a fazer uma defesa importante no fim da etapa inicial.

Haaland decide e Brasil não reage

Na tentativa de mudar o panorama, Ancelotti lançou Endrick e depois Neymar, que passou a ter mais minutos em campo nesta Copa. Mesmo assim, o Brasil seguiu com pouca criatividade e dependente de lances individuais. Endrick teve uma grande oportunidade, mas finalizou para fora diante do goleiro.

Haaland, por sua vez, mostrou eficiência máxima. Primeiro, apareceu para cabecear com ????? no canto de Alisson. Depois, livre de marcação, teve tranquilidade para finalizar de canhota e ampliar. Artilheiro do torneio, o atacante chegou a sete gols e confirmou a classificação da Noruega, que agora espera o vencedor de México x Inglaterra nas quartas de final.

Fim amargo e hexa adiado

Nos minutos finais, o Brasil pressionou, acertou a trave e conseguiu diminuir com Neymar em cobrança de pênalti. Mas o gol saiu já aos 54 minutos do segundo tempo, no último lance relevante da partida. A reação veio tarde demais, e a derrota foi consumada com forte sensação de despedida precoce.

Para a torcida, fica a frustração de mais uma Copa encerrada antes da hora. Para a seleção, o resultado reforça a necessidade de revisão profunda, já que o hexa, mais uma vez, terá de esperar. A pergunta agora é até quando a paciência do torcedor vai resistir. (com Agência Estado)