Cristiano Ronaldo marca em seis Copas do Mundo e faz história

Aos 41 anos, o craque português voltou a escrever seu nome nos recordes do futebol mundial

Publicado em 23/06/2026 às 18:47

Alterado em 23/06/2026 às 18:47

Cristiano Ronaldo voltou a reescrever o livro dos recordes do futebol mundial na tarde desta quarta-feira (17). Na segunda partida de Portugal na Copa do Mundo de 2026, o atacante marcou contra o Uzbequistão e se tornou o primeiro jogador da história a fazer gols em seis edições diferentes do torneio.

Antes do início do Mundial na América do Norte, o camisa 7 já era o único atleta com gols em cinco Copas, feitas entre 2006 e 2022. Agora, aos 41 anos, ele amplia ainda mais um legado marcado pela longevidade, pela constância e pela capacidade de decidir em grandes competições.

Como CR7 construiu o recorde

A trajetória de Cristiano Ronaldo nas Copas do Mundo começou em 2006, na Alemanha, quando marcou seu primeiro gol em uma cobrança de pênalti na vitória de Portugal por 2 a 0 sobre o Irã. Desde então, ele não passou uma edição sequer sem deixar sua marca.

Em 2010, anotou na goleada por 7 a 0 sobre a Coreia do Norte. Quatro anos depois, em 2014, garantiu o gol da vitória por 2 a 1 contra Gana. Já em 2018, viveu sua edição mais brilhante, com quatro gols, incluindo um hat-trick no empate em 3 a 3 com a Espanha. No Catar, em 2022, voltou a marcar contra Gana e igualou o recorde de cinco Copas com gols.

Um feito que supera lendas do futebol

Com o novo gol em 2026, Cristiano Ronaldo ultrapassou nomes históricos como Pelé, Klose e Uwe Seeler, que marcaram em quatro edições do Mundial. Lionel Messi também havia alcançado a marca de gols em cinco Copas, mas agora fica atrás do português, que passa a ostentar sozinho o recorde de seis torneios diferentes balançando as redes.

O feito reforça o peso de CR7 na história das Copas e aumenta a dimensão de sua carreira, construída com regularidade em alto nível por duas décadas. A marca é considerada uma das mais impressionantes do esporte por envolver longevidade, desempenho e presença constante em jogos decisivos.

Portugal segue em busca da classificação

Com o gol de Cristiano Ronaldo, Portugal volta suas atenções para a sequência da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O objetivo da equipe é confirmar a vaga no mata-mata e seguir no torneio com o protagonismo de seu principal nome, que mais uma vez mostrou poder de decisão no cenário mais importante do futebol mundial.