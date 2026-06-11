México vence África do Sul e abre Copa de 2026 com festa histórica no Azteca

Começo forte do México na Copa de 2026

A Copa do Mundo de 2026 começou com vitória da seleção anfitriã. Nesta quinta-feira (11), o México derrotou a África do Sul por 2 a 0 no Estádio Azteca, na Cidade do México, e assumiu a liderança do Grupo A. O resultado veio diante de mais de 80 mil torcedores e confirmou uma estreia segura da equipe mexicana, que controlou a maior parte da partida.

Juan Quiñones abriu o placar logo aos oito minutos, aproveitando erro na saída de bola adversária. Depois, mesmo com ritmo mais cadenciado, o México continuou mais confortável em campo e ainda acertou a trave com o próprio Quiñones no fim do primeiro tempo. Na etapa final, a África do Sul ficou com um jogador a menos após a expulsão de Sithole, aos quatro minutos, e Raúl Jiménez ampliou de cabeça em contra-ataque.

Raúl Jiménez faz história com a seleção mexicana

Com o gol marcado na estreia, Raúl Jiménez chegou a 46 gols pela seleção do México e se igualou a Jared Borgetti como o segundo maior artilheiro da história do país. O atacante foi peça importante para consolidar a vitória e dar ainda mais tranquilidade ao time anfitrião, que começa a competição com moral diante da torcida.

O Grupo A também conta com Coreia do Sul e República Tcheca, que se enfrentam nesta quinta-feira. Os sul-coreanos serão os próximos adversários do México, que tenta transformar o bom início em vantagem na luta pela classificação à fase seguinte do Mundial.

Trio brasileiro apita abertura histórica no Azteca

Pela primeira vez, um trio brasileiro comandou o jogo de abertura de uma Copa do Mundo. Wilton Pereira Sampaio apitou a partida ao lado dos auxiliares Bruno Pires e Bruno Boschilia, em atuação que contou com decisões importantes com auxílio do vídeo. A estreia da arbitragem brasileira também entrou para a memória do torneio.

Outro marco aconteceu no próprio estádio. O Estádio Azteca, rebatizado de Estádio Banorte, se tornou o primeiro a receber jogos de três edições de Mundial, depois de ter participado das Copas de 1970 e 1986. A tradição do palco reforçou o peso simbólico da abertura da Copa de 2026 no México.

Cerimônia de abertura mistura futebol, música e símbolos mexicanos

A cerimônia de abertura no México começou às 11h30, sob temperatura de 24 graus, e reuniu mais de 85 mil pessoas no estádio. Bailarinos representando civilizações antigas, como asteca, maia, olmeca e tolteca, participaram de uma encenação ao redor de uma réplica gigante da taça da Fifa, em uma homenagem à história e à cultura local.

O evento teve ainda apresentações de Maná, Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules, J. Balvin, Shakira, Burna Boy, Andrea Bocelli e EJAE. Gianni Infantino declarou aberta a Copa ao lado de Salma Hayek, enquanto os hinos de México e África do Sul foram interpretados por Alejandro Fernández e Tyla antes do início do jogo inaugural.