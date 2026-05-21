Botafogo vence Independiente Petrolero com facilidade no Paraguai e fica muito perto das oitavas da Sul-Americana
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 21/05/2026 às 00:54
Alterado em 21/05/2026 às 11:28
Com enorme domínio e muitas chances desperdiçadas, o Botafogo venceu o Independiente Petrolero por 3 a 0 nesta quarta-feira (20), no Paraguai, e ficou muito perto de garantir a vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Cristian Medina, Jordan Barrera e Jhohan Gutiérrez (contra) fizeram os gols da partida.
O Glorioso segue na liderança do Grupo E, com 13 pontos, e pode carimbar a vaga nesta quinta, caso o Caracas (8 pontos) não vença o Racing (4) na Argentina. Se o time venezuelano vencer, o Botafogo só precisará de um empate com o próprio Caracas, fora de casa, na próxima quarta-feira, na Venezuela, na última rodada.
O jogo desta quarta foi no Paraguai, com portões fechados, por conta da situação na Bolívia, que vive uma onda de protestos com bloqueios em estradas e ameaçadas de greve geral. Sem a altitude de Sucre, o Independiente Petrolero foi uma presa para lá de fácil.
O jogo
Só para se ter uma ideia da diferença, o Botafogo deu 22 finalizações apenas no primeiro tempo e não sofreu nenhuma. Com menos de dois minutos, o Glorioso já havia chegado duas vezes com muito perigo, em jogadas pelo lado esquerdo, mas o goleiro defendeu as finalizações de Lucas Villalba e Cristian Medina.
Aos 14, Alex Telles conbrou falta no travessão. O gol só foi sair aos 23: Lucas Villalba deu o passe, Palma tentou o corte, mas Cristian Medina, um dos melhores em campo, ganhou na dividida, dribou o goleiro e fez 1 a 0.
Mesmo com o gol, o Botafogo seguiu dominando totalmente e enfileirando chances perdidas. Só nos acréscimos, foram três chegadas de muito perigo. Primeiro, Villalba deu mole e permitiu a chegada da marcação, em passe de Kauan Toledo. Depois, Jhohan Gutiérrez fez duas defesas em sequência, em chutes de Ponte e Ferraresi. No fim, Kauan Toledo finalizou na trave, após cruzamento rasteiro de Alex Telles.
O Botafogo continuou em cima para fazer mais gols no segundo tempo, sem encontrar resistência, mas continuou desperdiçando chances. O goleiro do Independiente Petrolero fez mais duas defesaças, primeiro em cabeceio de Villalba e depois no chut ede Kauan Toledo, após enfiada de Arthur Cabral. Aos 15, Montoro fez a jogada pelo lado esquerdo e deu para Toledo, que acabou chutando para fora.
O time boliviano, que é muito ruim, até ensaiou alguma pressãozinha, mas o Botafogo seguiu fazendo um coletivo de luxo. Aos 30 minutos, Santi enfiou, Toledo rolou para trás e Chris Ramos finalizou na trave. No lance seguinte, Caio Valle teve a chance, mas Gutiérrez fez outra grande defesa. Só aos 36 a rede foi balançar novamente: Ponte cruzou rasteiro, Tucu Correa furou e acabou dando uma assistência para Jordan Barrera fazer 2 a 0.
Cinco minutos depois, Joaquín Correa recebeu de Jordan Barrera e chutou, a bola bateu no zagueiro Eduardo e entrou, fechando o placar para o Botafogo em 3 a 0 – mesmo resultado do duelo no Nilton Santos. A arbitragem, porém, deu gol contra do goleiro Jhohan Gutiérrez, o melhor da partida.
Próximos jogos do Botafogo
O Botafogo terá mais três jogos até a pausa para a Copa do Mundo: sábado (23/5), contra o São Paulo, às 17h30, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro; quarta-feira (27/5), contra o Caracas, às 19h, na Venezuela, pela Copa Sul-Americana; e Bahia, dia 30, às 17h30, na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão.
FICHA TÉCNICA
INDEPENDIENTE PETROLERO 0 X 3 BOTAFOGO
Estádio: La Huerta, em Assunção (PAR)
Data-Hora: 20/5/2026 – 21h
Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)
Assistentes: Christian Lescano (EQU) e David Vacacela (EQU)
VAR: Gabriel González (EQU)
Público: portões fechados
Cartões amarelos: Eduardo, Montero e Rafinha (IPE)
Cartões vermelhos: –
Gols: Cristian Medina 23’/1ºT (0-1), Jordan Barrera 36’/2ºT (0-2) e Jhohan Gutiérrez (contra) 41’/2ºT (0-3)
INDEPENDIENTE PETROLERO: Jhohan Gutiérrez; Montero (Wagner Pinote 27’/2ºT), Eduardo, Palma, Francisco Rodríguez (Leaños 29’/1ºT) e Daniel Rojas; Gustavo Cristaldo (Rafinha 27’/2ºT), Navarro (Mercado – Intervalo) e Ruddy Cardozo; Willie (Adelan 18’/2ºT) e Rodrigo Rivas – Técnico: Thiago Leitão.
BOTAFOGO: Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Huguinho (Santi Rodríguez 27’/2’T), Cristian Medina e Álvaro Montoro (Jordan Barrera 32’/2’T); Lucas Villalba (Caio Valle 16’/2’T), Arthur Cabral (Chris Ramos 16’/2’T) e Kauan Toledo (Joaquín Correa 32’/2’T) – Técnico: Franclim Carvalho.