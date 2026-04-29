Botafogo vence Independiente Petrolero com facilidade e segue líder do grupo na Copa Sul-Americana
Por ESPORTES JB com FogãoNet
Publicado em 28/04/2026 às 20:58
Alterado em 29/04/2026 às 09:24
Em ritmo de treino, enquanto o noticiário fervia nos bastidores, o Botafogo derrotou o frágil Independiente Petrolero (BOL) por 3 a 0 nesta terça-feira (28), no Estádio Nilton Santos, mantendo-se na liderança do Grupo E da Copa Sul-Americana, com sete pontos. Mateo Ponte, Álvaro Montoro e Newton fizeram os gols.
O Glorioso completou a 9ª partida seguida sem derrota na temporada e só perderá a ponta da chave nesta rodada se o Caracas golear o Racing por quatro gols de diferença nesta quarta-feira, às 19h, na Venezuela – resultado, convenhamos, considerado para lá de improvável.
O jogo
Foi um jogo de ataque contra defesa no primeiro tempo, uma espécie de coletivo de luxo para o Botafogo. O Glorioso não sofreu e dominou as ações. Aos 11, Edenílson quase marcou, mas Vargas afastou o perigo após cabeceio de Kadir. O gol alvinegro saiu aos 15: Alex Telles cruzou da esquerda e Mateo Ponte, no segundo pau, chegou batendo de primeira, bonito, fazendo 1 a 0 e homenageando a filhinha que está para chegar.
A partida seguiu sob total controle do Botafogo. Arthur Cabral ainda desperdiçou uma grande chance aos 39, após um leve desvio do goleiro em passe de Kadir. Quatro minutos depois, o panamenho – destaque do jogo – recebeu passe de Barboza e serviu Medina para marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. Kadir ainda teve outra finalização perigosa aos 45, após lançamento de Medina. O placar magro não refletia o que foi o jogo.
Era aquele placar perigoso, apesar do jogo estar absolutamente sob controle. E o Botafogo voltou do intervalo para matar a parada. Logo no primeiro minuto, Kadir quase marcou um bonito gol, mas o goleiro espalmou bem no cantinho. Depois, o panamenho fez a jogada pelo lado direito, rolou para trás e Montoro finalizou para outra intervenção de Johan Gutiérrez.
A pressão continuou. Aos nove, Alex Telles cobrou escanteio para trás, Edenílson chutou e o zagueiro tirou em cima da linha. O tão cantado segundo gol saiu enfim aos 17 minutos: Alex Telles cobrou falta, o goleiro espalmou para o lado e Montoro aproveitou o rebote, fazendo 2 a 0.
Aí o técnico Franclim Carvalho fez muitas mudanças na equipe, e o Botafogo chegou ao terceiro: Chris Ramos fez o passe e Newton, que mal vinha sendo utilizado pelo treinador, chutou cruzado, fazendo 3 a 0 e sendo muito festejado pelos companheiros. Marçal ainda colocou uma bola na trave depois, e Bastos também quase deixou o seu. Um amasso no Niltão.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 3 X 0 INDEPENDIENTE PETROLERO
Estádio: Nilton Santos
Data-Hora: 28/4/2026 – 19h
Árbitro: Fernando Vejar (CHI)
Assistentes: Carlos Poblete (CHI) e Eric Pizarro (CHI)
VAR: Miguel Araos (CHI)
Renda e público: R$ 168.497,00 / 7.198 pagantes / 8.434 presentes
Cartões amarelos: Bastos e Santi Rodríguez (BOT); Eduardo (IPE)
Cartões vermelhos: Eduardo 44’/2ºT (IPE)
Gols: Mateo Ponte 15’/1ºT (1-0), Álvaro Montoro 17’/2ºT (2-0) e Newton 31’/2ºT (3-0)
BOTAFOGO: Neto; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal 21’/2ºT); Allan, Cristian Medina, Edenílson (Newton 28’/2ºT) e Álvaro Montoro (Santi Rodríguez 19’/2ºT); Kadir (Joaquín Correa 19’/2ºT) e Arthur Cabral (Chris Ramos 19’/2ºT) – Técnico: Franclim Carvalho.
INDEPENDIENTE PETROLERO: Johan Gutiérrez; Saúl Torres, Eduardo, Palma e Francisco Rodríguez (Leaños 25’/2ºT); Daniel Rojas, Diego Vargas (Gustavo Cristaldo 19’/2ºT) e Willie; Ruddy Cardozo (Mercado 10’/2ºT), Wagner Pinote (Lutkowski 25’/2ºT) e Jonatan Cristaldo (Rivas 10’/2ºT) – Técnico: Thiago Leitão.