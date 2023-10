Em jogo de 'dois dias' e sem VAR, Botafogo e Athletico-PR empatam no Nilton Santos

Em jogo que começou no sábado, às 21h, e terminou apenas no domingo, às 15h45, Botafogo e Athletico-PR empataram em 1 a 1, no estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo, ou seja, no sábado: Tiquinho Soares abriu o placar, aos 23, e Pablo deixou tudo igual, aos 40.

O jogo no Niltão foi suspenso no início do segundo tempo, na noite de sábado, após cinco quedas de luz durante o jogo. A partida, então, foi retomada na tarde deste domingo, sem público, no mesmo estádio, a contragosto do influenciador Felipe Neto, torcedor ilustre do Glorioso, que pediu à Justiça novo adiamento, o que foi negado pelo juiz de plantão. O placar de 1 a 1, construído no sábado, se manteve neste domingo.

Apesar do tropeço em casa, o Botafogo segue líder disparado, agora com 59 pontos. O Red Bull Bragantino, vice-líder com 49, pode diminuir para sete pontos a diferença se vencer o Fluminense às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid. O Furacão foi a 45 pontos e está em quarto, mas pode perder posições caso Palmeiras, Galo e Fluminense vençam.

O Botafogo, que teve o jogo de terça-feira (24) contra o Fortaleza adiado, uma vez que o intervalo seria inferior a 66 horas, entrará em campo no domingo, às 20h, contra o Cuiabá, mais uma vez no Nilton Santos, pela 30ª rodada. Já o Furacão volta a campo na quarta-feira, às 19h, em seu estádio, contra o América-MG.

O jogo

O jogo de sábado foi bem movimentado, apesar dos muitos apagões. O Botafogo abriu o placar em cabeçada de Tiquinho Soares em lance em que o Furacão reclamou de empurrão do atacante em Thiago Heleno. O Athletico-PR empatou com Pablo, livre na área, em jogada na qual os alvinegros pediram impedimento. O VAR não funcionou durante o sábado pelos problemas de energia no estádio.

Neste domingo, a partida foi retomada aos 6 minutos do segundo tempo, começando às 15h. Foram 43 minutos (contando os 4 de acréscimos) bem arrastados. Os times criaram muito pouco e o jogo foi praticamente disputado de intermediária a intermediária.