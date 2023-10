Felipe Neto questiona remarcação sem público e pede à Justiça novo adiamento de Botafogo x Athletico-PR

Torcedor ilustre do Botafogo, o youtuber Felipe Neto entrou na Justiça, neste domingo (22), pedindo um novo adiamento do jogo contra o Athletico-PR. A partida, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi suspensa neste sábado (21), aos cinco minutos do segundo tempo, quando as equipes empatavam em 1 a 1, após cinco quedas de luz consecutivas no estádio Nilton Santos.

Na petição encaminhada à Justiça do Rio, Neto questiona o fato da remarcação para este domingo, às 15h, não ter a presença de público. Ele também pede que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mantenha o jogo contra o Fortaleza, fora de casa, para terça-feira (24).

Para evitar que o Botafogo volte a campo antes do intervalo mínimo de 66 horas, o que infringiria as regras do torneio, a CBF já adiou a partida da equipe alvinegra com o Leão do Pici, que seria disputada às 19h de terça, no Castelão. A nova data não foi definida.

Nas redes sociais, Felipe Neto pediu apoio de outros torcedores do Botafogo. O influenciador também postou sua petição e sugeriu que os alvinegros que estiveram no Nilton Santos na noite de sábado também busquem seus direitos:

"Segue a Petição Inicial pedindo que a justiça não permita a realização do 2° tempo do jogo hoje, visto que será com portões fechados. Entregue a um advogado, peça pra ele editar os dados e os prints e entre com a ação. É muito importante que o máximo de pessoas entre na justiça, mostrando o tamanho do absurdo que a CBF está fazendo com os torcedores botafoguenses”, escreveu em suas redes sociais.

“Além disso, a remarcação desse segundo tempo impedirá que a partida contra o Fortaleza seja adiada, salvando milhares de torcedores que irão perder todo o dinheiro já gasto com passagem e hospedagem. Se for para perdermos, que seja lutando e mostrando pra CBF que não aceitaremos esse absurdo calados. Saudações Alvinegras!", concluiu.

Segundo o diretor de competições da CBF, Julio Avellar, os minutos finais de Botafogo x Athletico-PR serão disputados sem público porque a polícia não garante segurança com torcida no mesmo dia do clássico entre Flamengo e Vasco, que se enfrentarão às 16h, no Maracanã.

Ainda na noite de sábado, Felipe Neto já tinha manifestado sua indignação com o episódio:

- Isso é um escárnio da CBF com o torcedor que pagou ingresso e tem direito de ver o segundo tempo... O objetivo também é manter a partida entre Fortaleza x Botafogo na terça, visto que milhares de torcedores já compraram passagem e hospedagem para essa partida e esses valores sequer podem ser ressarcidos. Estamos falando de milhares de pessoas perdendo uma quantia absurda de dinheiro - disse Felipe Neto.

As quedas

Ao longo do primeiro tempo do jogo, que começou às 21h deste sábado, houve quatro interrupções por falta de luz. Ao todo, a primeira etapa teve mais de uma hora de duração e acabou um minuto antes do fim. Enquanto a partida rolou normalmente após a primeira queda, o VAR ficou fora do ar, e os dois gols do jogo foram alvos de polêmicas de arbitragem.

No início do segundo tempo, houve uma quinta queda de luz. O árbitro Matheus Delgado Candançan decidiu interromper a partida por 30 minutos, e as equipes voltaram ao vestiário. Após mais 30 minutos de paralisação, o jogo foi suspenso.