Neymar assina com o Al-Hilal de Jorge Jesus e vai receber R$ 2,3 milhões por dia

Agora é oficial. Neymar assinou contrato com o Al-Hilal, nesta segunda-feira (14), e vai defender o clube saudita, atualmente comandado por Jorge Jesus, até julho de 2025. A diretoria corre contra o tempo para agilizar as documentações necessárias para que ele possa estrear já no próximo sábado (19), contra o Al-Fayhaa, pela segunda rodada da liga nacional. O craque brasileiro deverá ser anunciado, com a camisa 10, nesta terça.

Neymar, que tinha contrato com o PSG até 2027, realizou exames médicos ainda em Paris. O clube francês vai receber, entre bônus e variáveis, o valor desejado de 100 milhões de euros (R$ 540 milhões) pela venda. Um eventual empréstimo ao Barcelona, como foi citado pela imprensa espanhola, está descartado.

Segundo o jornal L'Equipe, o desejo de Neymar é retornar ao futebol europeu após o fim do vínculo, quando terá 33 anos. A meta é disputar a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O Al-Hilal protagoniza a maior contratação feita por um time não europeu na história. O clube, que é o mais popular da Arábia Saudita, promete grande evento na quarta-feira para a apresentação de Neymar.

No total, Neymar vai ganhar, em renda fixa, 320 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão), incluindo salário, luvas e acordos comerciais. Isso dá mais de R$ 70 milhões por mês, ou R$ 2,3 milhões por dia. O contrato tem uma cláusula que prevê o pagamento de 500 mil euros, cerca de R$ 2,7 milhões, por post ou stories em sua conta no Instagram.

Além disso, o jogador ganhará 80 mil euros, cerca de R$ 430 mil, por vitória, terá uma equipe completa a disposição em sua mansão durante 24h, um avião particular e poderá morar com Bruna Biancardi mesmo não sendo casado legalmente com ela, o que por lei é proibido no país.