No Al-Hilal, Neymar terá o fim de carreira que sempre buscou

Quando parecia que a carreira de Neymar voltaria aos trilhos, mediante as tratativas sobre um possível retorno ao Barcelona, de onde nunca deveria ter saído em 2017, uma reviravolta no mercado o levou a encaminhar sua transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, seguindo os passos de Cristiano Ronaldo e outros jogadores que se venderam pelo dinheiro infinito do fundo árabe.

A diferença aqui é que o craque português venceu quase tudo que se dispôs a disputar, viveu seu auge a partir dos 30 anos, no Real Madrid, e hoje está muito próximo da aposentadoria, com 37 anos. Já Neymar saiu do Santos a caminho do Barcelona, em 2013, com ambições esportivas de ser o melhor do mundo e ganhar pelo menos uma Copa para o Brasil.

Quando estava no auge, no dito melhor trio de ataque do planeta, ao lado de Messi e Luis Suárez, fez a primeira escolha errada baseada no dinheiro: decidiu jogar tudo para o alto para fechar com o PSG. Ali, a carreira começou a degringolar, embora tenha levantado um ou outro troféu nacional.

Neymar (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Agora, seis anos depois, o dinheiro mais uma vez saltou aos olhos do craque no futebol. No alto de seus 31 anos, mesmo com muito tempo pela frente em alto nível e com os cofres cheios, ele parece ter abdicado de todo o sonho de criança para atuar numa liga de quinto escalão. O eventual acerto com o Al-Hilal de Jorge Jesus é simbólico e retrata o desperdício de um potencial poucas vezes visto no Brasil. Há quem coloque o ídolo santista entre os 10 maiores brasileiros de todos os tempos. É triste ver o rumo que a carreira do craque tomou.

Neymar vai seguir os passos do "Robozão" exatamente seis anos mais cedo, visto que ambos nasceram no mesmo dia, em 5 de fevereiro. CR7 não tinha mais espaço no futebol europeu e optou por aumentar ainda mais sua conta bancária antes de pendurar as chuteiras, com um vencimento anual que chega à casa de R$ 1 bilhão. Já Neymar vai ganhar bem menos, cerca de R$ 430 milhões anuais.

Segundo o periódico L'Équipe, o brasileiro receberia um total de 160 milhões de euros (R$ 860 milhões) para assinar um vínculo válido por duas temporadas. O valor é praticamente o dobro do que o craque recebe na França, mas convenhamos: é pouco para quem já tem muito. Neymar tem uma mansão quase do tamanho de um condomínio em Mangaratiba, Costa Verde do Rio de Janeiro. Só o largo artificial motivo de multa e interdição por crime ambiental tem 1 mil metros quadrados.

Se a transferência se concretizar, Neymar será comandado pelo técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo, Benfica e Fenerbahçe. Eventual empréstimo ao Barcelona, como foi citado pela imprensa espanhola, não é do interesse do clube árabe, e tampouco do treinador catalão Xavi.

O clube de Riade é o de maior investimento no atual mercado de transferências da Arábia Saudita. Nomes como Rúben Neves, ex-Wolverhampton, por € 55 milhões, Koulibaly, ex-Chelsea, por € 23 milhões, Milinkovic-Savic, ex-Lazio, por € 40 milhões e Malcom, ex-Zenit, por € 60 milhões já foram contratados.