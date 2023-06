Segue o líder! Botafogo vence Cuiabá e abre cinco pontos de vantagem na dianteira do Brasileirão

Mesmo sem fazer um grande jogo, o Botafogo contou com mais um gol do artilheiro Tiquinho Soares e derrotou o Cuiabá por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (22), na Arena Pantanal, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez o Glorioso chegar aos 27 pontos, abrindo cinco de vantagem para o vice-líder Palmeiras, adversário do próximo fim de semana no Allianz Parque.

O Botafogo até começou o jogo um pouquinho melhor, mas logo o Cuiabá passou a dominar as ações, diante de um Alvinegro muito mal em campo. Aos 13 minutos, Jonathan Cafú cruzou da direita, Rikelme pegou de primeira cruzado e a bola saiu com perigo. Depois, Cafú roubou de Hugo e enfiou para Pitta, mas Lucas Perri fez uma grande defesa.

Insatisfeito, Luís Castro fez três mudanças no intervalo. O Cuiabá começou o segundo tempo ainda superior, mas logo o Botafogo deu resposta. Aos 10 minutos o gol já poderia ter saído, mas nem o árbitro nem o VAR quiseram marcar um pênalti para o Glorioso, após toque de mão claro de Isidro Pitta dentro da área. Bizarro.

Dois minutos depois do erro da arbitragem, o Botafogo teve um pênalti (que também foi) enfim marcado a seu favor. Matías Segovia descolou lindo lançamento e Luis Henrique foi derrubado pelo goleiro Walter dentro da área. Tiquinho Soares bateu com categoria e abriu o placar, fazendo seu nono gol no Campeonato Brasileiro.

Depois do gol, o Botafogo conseguiu neutralizar as principais investidas do Cuiabá, quem aumentou a pressão no fim. Já nos acréscimos, Iury Castilho chutou forte e Lucas Perri fez uma grande defesa, buscando a bola que ia no ângulo. No último lance, Matías Segovia teve a chance de fazer o segundo, mas na cara do goleiro bateu em cima de Walter. Nada que faça diferença: o Fogão venceu mais uma e construiu uma bela gordurinha na liderança.