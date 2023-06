Flamengo não vê a cor da bola, só acerta um chute no gol e leva de 4 para o Bragantino

O Flamengo não viu a cor da bola e foi goleada por 4 a 0 para o Bragantino nesta quinta-feira (22), fora de casa, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pelo fechamento da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados pelos atacantes Mosquera, que marcou duas vezes e foi o destaque da partida, e Alerrandro, além do zagueiro Eduardo Santos.

O massacre interrompeu uma sequência de 10 jogos de invencibilidade do Fla, que ficou oito pontos longe da liderança. No Brasileião, o Rubro-Negro havia vencido cinco dos últimos seis jogos. Apesar da derrota desta quinta, o time carioca conseguiu se manter na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores, justamente na quarta colocação, com 19 pontos.

O Flamengo teve atuação irreconhecível, com ataque inofensivo e meio de campo inoperante. A equipe não conseguiu manter a bola no campo de ataque, apelou para chutões e levou sufoco durante os 90 minutos. Os cariocas saíram de campo com apenas um chute na direção do gol, e Lucão não fez defesas importantes. Na saída, David Luiz classificou a derrota como a pior no Brasileirão.

Já o Bragantino fez uma partida praticamente perfeita, ficou no campo de ataque quase o tempo todo e conseguiu nada menos que 30 finalizações. Eduardo Santos marcou o primeiro aos 40 minutos do primeiro tempo, após escanteio cobrado por Lucas Evangelista. Todos os outros gols foram no segundo tempo. Henry Mosqueiro ampliou, aos três, Alerrando fez o terceiro, aos 30, e o próprio Mosqueira deu os números finais ao jogo aos 35.