O Palácio do Planalto confirmou que o banqueiro Luiz Carlos Trabuco Cappi foi escolhido para comandar o Ministério da Fazenda no próximo mandato do presidente Lula. A decisão foi tomada após reunião no Palácio da Alvorada, e Trabuco aceitou o convite nessa quinta-feira (26).

Atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco, ele é visto como um dos nomes mais próximos de Lula no mercado financeiro. Trabuco assumirá a pasta em 2027, no início do quarto mandato presidencial de Lula, enquanto Dario Durigan permanecerá no cargo até a transição.

Trajetória no Bradesco e relação com Lula

Trabuco construiu a carreira no Bradesco, onde foi presidente executivo entre 2009 e 2018, antes de passar ao comando do conselho. O executivo também já havia sido convidado para a Fazenda em 2014, durante o governo Dilma Rousseff, mas recusou a proposta naquele momento.

A escolha ocorre em meio às discussões sobre medidas fiscais e à expectativa do mercado financeiro sobre a condução da economia no próximo governo. A indicação reforça a aposta em um perfil com forte trânsito no setor bancário e capacidade de diálogo com diferentes áreas da economia.

Reações políticas e do setor produtivo

Após o anúncio, autoridades e representantes de entidades econômicas se manifestaram positivamente. Dario Durigan desejou bom trabalho ao futuro ministro, enquanto lideranças do Congresso destacaram a experiência técnica e a habilidade de negociação de Trabuco. (leia depoimentos abaixo)

Entre os comentários, Davi Alcolumbre e Hugo Motta ressaltaram a importância do diálogo entre Executivo e Legislativo para avançar na agenda econômica. Já Paulo Skaf, da Fiesp, e a Febraban também elogiaram a trajetória do banqueiro e sua capacidade de promover consensos em torno de temas como responsabilidade fiscal, juros e crescimento.

Bolsa dispara e dólar cai após anúncio

O mercado financeiro reagiu com forte valorização nessa quinta-feira. O Ibovespa subiu 6,07%, encerrando o pregão em 176.799,84 pontos, no maior avanço diário desde o primeiro turno das eleições de 2026. Durante o dia, o índice renovou máximas sucessivas e foi impulsionado pelas especulações sobre a nomeação de Trabuco.

As ações do setor financeiro lideraram a alta, enquanto o dólar comercial caiu 1,25% e fechou cotado a R$ 5,744, o menor valor em duas semanas. Também influenciou o movimento a divulgação do IPCA-15 de novembro, que subiu 0,22%, abaixo do esperado pelos analistas.

Petróleo sobe em meio a tensões no Oriente Médio

No exterior, os contratos futuros de petróleo avançaram pelo terceiro pregão consecutivo. O Brent fechou a US$ 91,97, e o WTI encerrou a US$ 84,81, em meio a preocupações com possíveis interrupções no fornecimento da commodity.

Os investidores acompanharam relatos de ataques próximos ao Estreito de Ormuz e a uma refinaria na Arábia Saudita, além da expectativa para a reunião da Opep+ neste fim de semana. O encontro deve discutir a estratégia de produção para 2027.

Aspas

Dario Durigan - ministro da Fazenda

“Um país caminha bem quando conduzido com seriedade e ética. Assim foi com o ministro Fernando Haddad, tem sido comigo e tenho convicção que será com o futuro ministro Trabuco”, escreveu na rede social X. “Desejo um bom trabalho pelo nosso Brasil. Conte comigo e com toda a minha equipe em sua chegada”, acrescentou.

Davi Alcolumbre - presidente do Senado Federal

"Sua capacidade técnica, sua experiência de gestão e sua habilidade de diálogo serão valiosas na condução da agenda econômica do país. Reafirmo a disposição do Congresso Nacional de manter uma interlocução permanente com o Ministério da Fazenda e de cooperar na construção de consensos em torno das pautas prioritárias para o Brasil. O diálogo entre o Executivo e o Legislativo é fundamental para avançarmos em medidas que conciliem responsabilidade fiscal, crescimento econômico e geração de empregos".

Hugo Motta - presidente da Câmara dos Deputados

"Cumprimento o presidente Lula pela escolha de Luiz Carlos Trabuco para ministro da Fazenda. Recebo com otimismo o anúncio e desejo a Trabuco pleno êxito no cargo. Me coloco à disposição para dialogarmos e construirmos juntos uma agenda econômica que priorize o crescimento do Brasil".

Paulo Pimenta (PT-RS) - líder do governo na Câmara

"O convite do presidente Lula integra a formação da equipe que terá a responsabilidade de executar o projeto de país legitimado pela vontade popular nas urnas. Caberá a Trabuco, ao lado do presidente e dos demais ministros, trabalhar pela concretização dos compromissos assumidos pelo governo: combater as desigualdades, reduzir as taxas de juros, controlar a inflação e promover o crescimento econômico com geração de emprego e renda".

Paulo Skaf - presidente da Fiesp

"Luiz Carlos Trabuco Cappi é um executivo que reúne sólida experiência, profundo conhecimento da vida empresarial e comprovada capacidade de realizar transformações. Trata-se de um brasileiro comprometido que se dedicará a construir um país melhor. Diante dos grandes desafios econômicos que enfrentamos, desejo pleno sucesso em sua gestão à frente do Ministério da Fazenda".

Federação Brasileira de Bancos (Febraban)

"Atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco, banco no qual permaneceu por 58 anos, começando como escriturário e exercendo sua presidência executiva por nove anos, foi também presidente do Conselho Diretor da Febraban entre 2024 e 2026. Com profundo conhecimento do país e da realidade econômica nacional, além de reconhecido talento para promover o diálogo e a conciliação, Trabuco reúne as credenciais para um trabalho exitoso na condução da economia brasileira."

Confederação Nacional da Indústria (CNI)

"A Confederação Nacional da Indústria (CNI) avalia como um sinal positivo para a economia brasileira a indicação de Luiz Carlos Trabuco para o cargo de ministro da Fazenda. Com ampla experiência no mercado, o presidente do Conselho de Administração do Bradesco reúne todas as condições para trabalhar em prol de agendas estratégicas para o Brasil, como a redução da taxa de juros, a busca pelo equilíbrio fiscal e das contas públicas, o fortalecimento da interlocução com o setor produtivo e o desenvolvimento de um trabalho focado no combate ao Custo Brasil." (reportagem ampliada com informações da Agência Brasil)