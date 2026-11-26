Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do petista. A confirmação foi feita após reunião no Palácio da Alvorada e marca a primeira definição do futuro ministério econômico de Lula.

A escolha ocorre em um momento de forte pressão sobre as contas públicas e de preocupação com a trajetória da dívida. A avaliação no entorno do governo é de que o novo ministro terá de liderar um ajuste fiscal mais duro para recuperar a confiança do mercado e estabilizar a economia.

Mercado reage e vê sinal de credibilidade

A possível mudança na Fazenda foi bem recebida pelos agentes financeiros. Depois de dias de desconfiança em relação ao rumo fiscal do governo, o mercado passou a reagir de forma mais positiva ao nome de Trabuco, considerado um perfil capaz de transmitir maior credibilidade à área econômica.

Na quinta-feira, o Ibovespa chegou a subir mais de 6%, enquanto o dólar recuou para R$ 5,74. O movimento refletiu a expectativa de que o governo passe a adotar medidas mais firmes para conter gastos e evitar o agravamento da dívida pública.

Resistência política dentro da base

Apesar da reação favorável do mercado, a indicação de Trabuco já provoca críticas em setores do PT. Parte da base governista considera que a escolha pode abrir espaço para uma política econômica mais restritiva, com impacto sobre investimentos e crescimento.

O líder do partido na Câmara, Pedro Uczai, chegou a declarar publicamente que o nome pode não ser a melhor opção. As divergências expõem o debate interno sobre como equilibrar responsabilidade fiscal, juros e expansão econômica no início do novo governo.

Bastidores da negociação

Nos últimos dias, interlocutores de Lula buscaram convencer Trabuco a aceitar o cargo. O executivo também teve conversas reservadas com figuras importantes da política e da economia, incluindo Fernando Haddad, dirigentes do PT, Aloizio Mercadante e representantes do governo. (reportagem ampliada com informações da Agência Estado)

Essa não foi a primeira vez que o banqueiro apareceu como cotado para a Fazenda. Em 2014, ele foi convidado por Dilma Rousseff, mas recusou a proposta. Agora, a confirmação de seu nome consolida a aposta de Lula em uma equipe econômica com foco na reorganização fiscal e na retomada da confiança dos investidores.