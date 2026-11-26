Nota oficial afirma que Washington quer influenciar decisões regulatórias brasileiras em diversas áreas

Publicado em 26/11/2026 às 09:21

O governo federal manifestou forte repúdio à proposta dos Estados Unidos de impor novas tarifas comerciais sobre aeronaves e açúcar exportados pelo Brasil. Em nota oficial, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência afirmou que a decisão do Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR) é motivo de indignação e representa uma pressão indevida sobre as negociações em curso.

Segundo o Planalto, o Brasil vem negociando de boa-fé há mais de um ano no âmbito da Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, mecanismo usado por Washington para investigar e sancionar parceiros acusados de práticas comerciais consideradas injustas ou discriminatórias. O governo brasileiro sustenta que a nova recomendação fere o processo bilateral e não deve ser aceita sem contestação.

Planalto fala em pressão sobre temas regulatórios

No texto, o governo afirma que a medida pode estar relacionada à tentativa de pressionar o Brasil para mudar políticas regulatórias internas, incluindo temas como Pix, comércio digital e acordos preferenciais. A avaliação oficial é de que a decisão unilateral do USTR é inaceitável dentro do processo negociador e não altera a posição do país.

A nota também deixa claro que o governo seguirá buscando uma saída negociada, mas sem abrir mão de outras frentes. Entre as possibilidades mencionadas estão ações na Organização Mundial do Comércio e a adoção de medidas de reciprocidade caso as tarifas sejam confirmadas de forma considerada ilegal e injusta.

Embraer pode ser uma das mais afetadas

A proposta apresentada pelo representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, inclui uma tarifa adicional específica sobre o açúcar brasileiro e uma alíquota de 10% sobre aeronaves montadas no país. A medida atinge diretamente a Embraer, fabricante brasileira com forte presença no mercado de aviação regional dos Estados Unidos e historicamente sensível a mudanças nas relações comerciais entre os dois países.

Greer afirmou que a iniciativa busca “trazer o Brasil de volta para a mesa” de negociações. Antes de entrar em vigor, porém, a recomendação ainda passará por um período de consulta, comentários e audiências públicas nos Estados Unidos, etapa que pode alterar o formato final da proposta ou até atrasar sua aplicação.