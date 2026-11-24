Memorando assinado na primeira Reunião de Governadores estabelece bases para troca de experiências e projetos técnicos

Publicado em 24/11/2026 às 18:41

Alterado em 24/11/2026 às 18:41

Os bancos centrais dos países de língua portuguesa formalizaram uma rede permanente de diálogo e cooperação para ampliar a troca de conhecimento e experiências entre as instituições. A criação da Rede dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa (Rede BCPLP) foi oficializada em 4 de novembro, durante a primeira Reunião de Governadores, realizada em Luanda, capital de Angola.

No encontro, os representantes assinaram um memorando de entendimento que estabelece as bases para a atuação conjunta. A iniciativa busca fortalecer a cooperação em um cenário internacional marcado por desafios econômicos, financeiros e tecnológicos cada vez mais complexos.

Países participantes e presidência inicial

A rede reúne os bancos centrais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A primeira presidência da rede será exercida pelo Banco de Portugal, que terá papel central na organização inicial dos trabalhos e na coordenação dos primeiros passos da estrutura.

O programa apresentado em Luanda prevê ampliar o diálogo entre os integrantes e desenvolver ações técnicas em áreas consideradas prioritárias. A proposta é consolidar um espaço institucional para aproximar os bancos centrais e facilitar iniciativas de interesse comum.

Grupos de trabalho e agenda técnica

Os representantes aprovaram a criação de grupos de trabalho especializados em pagamentos, educação e inclusão financeira, estatísticas externas, resolução bancária, cibersegurança e inteligência artificial. Também foram definidos os mandatos desses grupos e do Comitê de Política Econômica, que ficará responsável por apoiar discussões mais amplas sobre os desafios da conjuntura.

A estrutura permitirá compartilhar informações sobre atividades desenvolvidas em cada país que possam resultar em parcerias ou cooperação técnica. Segundo o Banco Central do Brasil, a rede cria um ambiente permanente para transformar o diálogo em ações concretas e em troca de conhecimento entre profissionais das instituições participantes.

Desafios comuns e próximos passos

Durante a reunião, os participantes também discutiram a conjuntura econômica internacional e os principais desafios enfrentados pelas economias e pelos bancos centrais representados. A criação da Rede BCPLP foi apontada como uma oportunidade de aproximar instituições que lidam com questões semelhantes, em um contexto de mudanças aceleradas no sistema financeiro global.

Ao final do encontro, os representantes reafirmaram o compromisso com o desenvolvimento da rede e agradeceram ao Banco Nacional de Angola pela organização da reunião. A próxima Reunião de Governadores está prevista para abril de 2027, à margem das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Grupo Banco Mundial. (reportagem ampliada com informações da Agência Brasil)