Banco Central e BCE iniciam estudo para integrar Pix ao Tips

Parceria pode abrir caminho para transferências internacionais mais rápidas, baratas e liquidadas em moeda local

Publicado em 24/09/2026 às 11:34

Alterado em 24/09/2026 às 11:34

O Banco Central do Brasil e o Banco Central Europeu (BCE) iniciam nesta quinta-feira (24) um estudo de viabilidade para avaliar a interligação entre o Pix e o Target Instant Payment Settlement (Tips), sistema de liquidação instantânea do Eurosistema.

O que será analisado

Segundo o Banco Central, o trabalho vai examinar aspectos técnicos, operacionais, jurídicos e de negócio relacionados à integração. A ideia é entender se a conexão entre as duas infraestruturas pode funcionar de forma segura, eficiente e compatível com os requisitos regulatórios de cada jurisdição.

A iniciativa ocorre em um contexto de forte relacionamento econômico e financeiro entre o Brasil e a área do euro. Caso o projeto avance, a interoperabilidade poderá facilitar pagamentos transfronteiriços com mais rapidez e menor custo, beneficiando tanto empresas quanto pessoas físicas.

Impacto para remessas e compras internacionais

De acordo com o Banco Central, a ligação entre os sistemas pode permitir transferências internacionais e pagamentos de compras com disponibilização dos recursos em moeda local em poucos segundos. Isso reduziria etapas intermediárias e poderia aumentar a transparência das operações.

De forma mais ampla, a interligação entre sistemas de pagamentos instantâneos é vista como uma forma de ampliar o acesso e melhorar a eficiência das transações internacionais. A proposta também está alinhada aos objetivos do Plano de Ação do G20 para aprimorar os pagamentos transfronteiriços.

O papel do Tips no ecossistema europeu

O Tips foi criado como uma infraestrutura pan-europeia de liquidação instantânea em moeda de banco central. Atualmente, opera com euro, coroa sueca e coroa dinamarquesa, com previsão de expansão para outras moedas do Espaço Econômico Europeu.

O estudo sobre o Pix se soma a outros esforços do Eurosistema para conectar o Tips a diferentes sistemas de pagamentos instantâneos ao redor do mundo, incluindo a iniciativa Nexus, do Banco de Compensações Internacionais, além das redes da Índia e da Suíça. (com informações da Agência Brasil)