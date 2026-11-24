A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, 23, o projeto de lei complementar que reúne medidas de ajuste fiscal propostas pelo governo Lula. O texto-base passou por ampla margem, com 353 votos favoráveis, e segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A proposta tem impacto estimado de R$ 50 bilhões nas contas de 2027 e foi acelerada às vésperas da divulgação do relatório bimestral de receitas e despesas. Segundo o governo, o objetivo é criar instrumentos para buscar o centro da meta fiscal e reforçar a credibilidade das contas públicas.

O que muda nas contas públicas

O projeto amplia o poder de contingenciamento do governo quando a projeção fiscal ficar abaixo do piso da meta. Nessa situação, o crescimento total das despesas poderá ser limitado a 2% ao ano acima da inflação, em vez dos 2,5% previstos no arcabouço fiscal. A medida vale para 2027 e pode atingir despesas obrigatórias condicionadas ao Orçamento.

Além disso, o texto autoriza um congelamento adicional de gastos para que o governo tente alcançar o centro da meta fiscal. Esse mecanismo foi defendido pela equipe econômica como forma de melhorar a coordenação das expectativas do mercado e abrir espaço para a queda dos juros.

Compensações tributárias e corte de benefícios

Um dos pontos mais relevantes do projeto é a limitação do uso de compensações tributárias pelas empresas quando houver novo contingenciamento. O teto para esse mecanismo será equivalente ao valor total congelado pelo governo, embora créditos de PIS/Cofins destinados à CBS fiquem fora dessa trava.

O texto também dobra, de 10% para 20%, o corte linear de isenções e benefícios tributários em vigor desde 2026. Permanecem exceções como Zona Franca de Manaus, cesta básica e Simples Nacional, além de benefícios para compra de veículos por pessoas com deficiência ou autismo.

Lei Kandir, diesel e investimentos

Entre os dispositivos mantidos no acordo está a mudança nas regras de repasse da União a Estados e municípios para compensar perdas da Lei Kandir. O projeto original foi flexibilizado no Senado e prevê a quitação integral do restante entre 2028 e 2030, com pagamento de R$ 2 bilhões em 2027.

O texto também permite excluir da meta fiscal de 2026 até R$ 10,5 bilhões em despesas com a subvenção ao diesel. Outra alteração importante limita o regime de incentivo à infraestrutura, o Reidi, e cria um orçamento fixo para o benefício, com escolha de projetos por um comitê do governo.

Disputa política e próximos efeitos

A votação evidenciou divisão entre governo, oposição e até setores da própria esquerda. O PSOL obstruiu a análise, enquanto o deputado Lindbergh Farias, do PT, foi o único da bancada a discursar contra o texto em plenário. Já lideranças de centro defenderam a proposta como necessária para estabilizar a economia.

No Senado, o relator Eduardo Braga fez ajustes para viabilizar a aprovação, e a equipe econômica afirma que a medida pode ajudar a reduzir a pressão sobre o Orçamento de 2027. Com a sanção presidencial, o governo espera consolidar um pacote fiscal capaz de reforçar a arrecadação e reduzir riscos para as contas públicas. (reportagem ampliada com informações da Agência Estado)