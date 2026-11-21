O controlador do Banco Digimais, Edir Macedo, da Igreja Universal, aportou R$ 1,714 bilhão na instituição financeira, que estava descapitalizada, segundo o balanço do primeiro semestre divulgado na terça-feira, 17. O valor pode chegar a R$ 2 bilhões até o fim do primeiro semestre de 2027, embora os aportes ainda dependam de aprovação do Banco Central.

Durante o período, o banco também parou de conceder crédito e de captar recursos. A direção afirmou que o semestre foi marcado por readequações profundas na governança, na estrutura de riscos e no direcionamento estratégico, em meio à volatilidade macroeconômica e às negociações com reguladores e potenciais investidores.

Prejuízo e pressão sobre a operação

No primeiro semestre, o Digimais reportou prejuízo de R$ 581,4 milhões, influenciado por provisões operacionais e ajustes no valor de ativos. Ao fim de junho, a instituição somava ativos de R$ 9,81 bilhões, carteira de crédito de R$ 1,5 bilhão e patrimônio líquido de R$ 330,9 milhões.

O banco informou que adotou medidas para preservar liquidez e mitigar riscos, diante da necessidade de reenquadrar indicadores de capitalização. Segundo o relatório, a estratégia buscou recompor a margem de segurança operacional e fortalecer a estrutura de capital perante o mercado e o Banco Central.

Capitalização e índice de Basileia

O Digimais detalhou dois aportes feitos em outubro, de R$ 1,214 bilhão e R$ 500 milhões, que recomposeram o índice de Basileia em 11,29%, acima do mínimo exigido pelo Banco Central, de 11%. O banco afirma que a capitalização eliminou o desenquadramento temporário registrado no período anterior.

Além desses valores, o balanço prevê mais R$ 355,7 milhões até o encerramento do primeiro semestre de 2027, o que pode elevar o total investido por Edir Macedo a R$ 2 bilhões. A instituição sustenta que o reforço de capital foi essencial para manter a solidez financeira e a continuidade das operações.

Ressalvas da auditoria e incertezas

A CLA - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes aprovou as demonstrações com ressalvas. Entre os pontos destacados estão investimentos do banco em fundos com dificuldade de mensuração, incluindo R$ 1,7 bilhão em FIDCs sem balanços auditados, além de R$ 891 milhões em ativos fiscais diferidos.

Os auditores apontaram ainda incerteza relevante sobre a capacidade de geração de resultados tributáveis futuros e sobre a continuidade operacional da instituição. Ao final de junho, o índice de Basileia amplo era de 2,07% e o índice de capital principal, de -1,17%, ambos abaixo dos parâmetros regulatórios antes da capitalização.

Negociação com o BTG Pactual

Em abril, o BTG Pactual anunciou contratos vinculantes para a compra do controle acionário do Digimais. A operação, porém, ainda depende da participação do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), o que mantém o futuro da instituição sujeito a novas definições regulatórias e societárias. (com informações do Broadcast)