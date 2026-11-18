A renegociação de dívidas rurais no âmbito da Medida Provisória 1.376/2026 somou R$ 28,04 bilhões em operações contratadas até 12 de novembro, último dia de vigência da medida. Os dados foram divulgados pelo Banco Central e mostram resultado bem inferior ao potencial estimado pelo governo, que previa até R$ 100 bilhões em renegociações.

No total, foram renegociadas 70,57 mil operações de crédito rural, convertidas em 43,58 mil novas operações. O tíquete médio ficou em R$ 643,28 mil, com prazo médio de 8,44 anos e taxa média de juros de 10,04% ao ano nas operações prefixadas.

Grandes produtores concentram maior parte

Do montante renegociado, R$ 21,12 bilhões ficaram com grandes produtores. Médios produtores, enquadrados no Pronamp, responderam por R$ 5,40 bilhões, enquanto produtores do Pronaf renegociaram R$ 1,51 bilhão.

Entre as finalidades das operações, R$ 13,28 bilhões referem-se a contratos de custeio. Outros R$ 12,65 bilhões vieram de operações ligadas à MP 1.314/2025, criada para socorrer produtores atingidos por eventos climáticos adversos. Já os contratos de investimento somaram R$ 1,15 bilhão, e os de comercialização chegaram a R$ 113,96 milhões.

Recursos equalizados sobram e principais bancos lideram

As operações com recursos equalizados totalizaram R$ 17,259 bilhões, abaixo dos R$ 24,607 bilhões disponibilizados para esse fim. O governo havia separado inicialmente R$ 25,8 bilhões para subsidiar parte das taxas de juros, valor depois remanejado após devolução de saldos pelas instituições financeiras.

Entre os valores com equalização, R$ 12,58 bilhões vieram de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), R$ 3 bilhões de recursos livres equalizáveis e R$ 1,67 bilhão de poupança rural equalizada. O Banco do Brasil liderou as renegociações, com R$ 13,3 bilhões, seguido por Sicredi, Banrisul, Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia.

Rio Grande do Sul lidera entre os estados

Na divisão por estado, o Rio Grande do Sul teve o maior volume renegociado, com R$ 9,4 bilhões e cerca de 43 mil contratos. Depois aparecem Minas Gerais, com R$ 2,5 bilhões, Mato Grosso, com R$ 2,2 bilhões, Goiás, com R$ 2 bilhões, e São Paulo, com R$ 1,9 bilhão.

Na última semana, a MP foi convertida pelo Congresso em projeto de lei de conversão 16/2026, que amplia as renegociações por mais 120 dias após a regulamentação e aumenta o escopo das operações elegíveis. Agora, o texto está em análise pelo governo, que avalia a possibilidade de veto integral, tendência apontada por fontes como recomendação da equipe econômica à Presidência da República. (reportagem ampliada com informações de Isadora Duarte, do Broadcast)