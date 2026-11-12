Inadimplência no agronegócio pesa sobre o resultado do Banco do Brasil

O Banco do Brasil informou lucro líquido ajustado de R$ 1,27 bilhão no terceiro trimestre de 2026, uma queda de 66,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A principal razão para a retração foi o aumento do custo do crédito, que reúne provisões para calotes, renegociações e recuperações de dívidas antigas.

Esse movimento refletiu a piora da inadimplência em parte da carteira, com destaque para o agronegócio. O banco afirmou que o problema atingiu sobretudo produtores de médio e grande porte de soja, milho e pecuária, principalmente na região Centro-Oeste.

Aumento do custo do crédito e piora da inadimplência

No trimestre, o custo do crédito somou R$ 21,2 bilhões, alta de 18,4% sobre o mesmo período de 2025. A inadimplência geral, considerando atrasos superiores a 90 dias, chegou a 6,08% em setembro, ante 4,51% um ano antes.

Entre os principais segmentos, o agronegócio apresentou índice de 6,92%, contra 4,84% no ano anterior. Em pessoas físicas, a inadimplência subiu para 9,14%, ante 6,01%, enquanto em pessoa jurídica ficou em 3,44%.

Banco reduz projeções para 2026

Com a deterioração do cenário, o Banco do Brasil revisou suas estimativas para 2026. A projeção de lucro líquido ajustado caiu de uma faixa entre R$ 18 bilhões e R$ 22 bilhões para entre R$ 9 bilhões e R$ 11 bilhões.

O banco também elevou a previsão de custo do crédito, que passou de R$ 65 bilhões a R$ 70 bilhões para R$ 80 bilhões a R$ 83 bilhões. Já a expectativa de crescimento da carteira de crédito foi reduzida para uma faixa entre estabilidade e queda de 2%.

A carteira de crédito expandida encerrou setembro em R$ 1,3 trilhão, alta de 2,2% em 12 meses, mas recuo de 0,5% em relação a junho. A margem financeira bruta ficou em R$ 26 bilhões, queda de 1,5% na comparação anual.

Dividendos menores e indicadores de capital em queda

O Banco do Brasil informou que destinará apenas 25% do lucro à distribuição de dividendos em 2026, o mínimo obrigatório. Os juros sobre capital próprio do terceiro trimestre somaram R$ 197 milhões, ou R$ 0,04 por ação, cerca de 52% abaixo do valor registrado no mesmo período de 2025.

Também houve mudança no calendário de proventos, com suspensão de anúncios intermediários em novembro e previsão de complemento apenas para fevereiro de 2027. Em 2027, não haverá declaração ou distribuição de dividendos intermediários.

ROE e índice de Basileia recuam

Outro indicador acompanhado pelo mercado, o índice de Basileia, fechou setembro em 13,45%, abaixo dos 14,81% de um ano antes. O capital principal também caiu, de 11,16% para 10,80% no mesmo comparativo.

Já a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, medida pelo ROE, recuou de 8,4% para 2,8%. Os números reforçam o impacto da inadimplência e das perdas com crédito sobre a rentabilidade e a capacidade de geração de valor do banco. (reportagem ampliada com informações da Agência Brasil)