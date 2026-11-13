Brasil encerra outubro com superávit comercial de US$ 9,3 bilhões puxado pelo petróleo

FGV aponta alta das exportações, expansão do saldo acumulado no ano e mudança no perfil da balança, com forte participação da indústria extrativa

Publicado em 13/11/2026 às 15:22

Alterado em 13/11/2026 às 15:22

A alta do superávit comercial brasileiro em outubro teve como principal motor o petróleo, que respondeu por 22,6% das exportações do mês, à frente da soja. O desempenho reforçou o peso da indústria extrativa, que concentrou 30,5% das vendas externas, segundo o Indicador de Comércio Exterior (Icomex), da FGV.

O instituto avalia que as guerras no Irã e na Ucrânia mexeram com a geopolítica logística do fornecimento mundial da commodity e acabaram beneficiando o Brasil. Ao mesmo tempo, a instituição observa que essa dependência traz efeitos inflacionários e reforça a necessidade de diversificar produtos e mercados.

Saldo acumulado avança no ano

Em outubro, a balança comercial registrou superávit de US$ 9,3 bilhões, elevando o saldo acumulado em 2026 até o mês para US$ 71,0 bilhões. A FGV trabalha com perspectiva de encerrar o ano com resultado entre US$ 80 bilhões e US$ 85 bilhões.

No acumulado até outubro, as exportações cresceram 11,2% em valor, com alta de 3,0% no volume e de 7,7% nos preços. Já as importações avançaram 6,1% em valor, com aumento de 6,2% nos preços e leve recuo de 0,2% no volume.

Ásia lidera, com China e Asean em destaque

Regionalmente, o maior superávit foi obtido com a Ásia, puxado pela China, que somou US$ 27,0 bilhões no acumulado até outubro. A FGV destaca também o papel da Asean na expansão do saldo asiático, com superávit de US$ 10,7 bilhões no período.

Em outubro, as exportações para o bloco da Asean cresceram 34,9% em valor, com o petróleo como principal item, avançando 211% e chegando a 29,7% da pauta destinada à região. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve viajar à reunião da Asean entre 15 e 18 de novembro com foco em ampliar mercados para produtos brasileiros.

Mudanças com EUA, Europa e América do Sul

Na Europa, houve reversão do déficit para superávit com a União Europeia, que passou de saldo negativo de US$ 1,2 bilhão para positivo de US$ 6,9 bilhões no acumulado até outubro. Na América do Norte, o déficit com os Estados Unidos diminuiu para US$ 5,2 bilhões.

Na comparação mensal, as exportações aos EUA avançaram 59,9%, impulsionadas pelo petróleo, que subiu 593% e respondeu por 31,3% do total. Já para a China houve recuo de 14,7% em outubro, influenciado pela queda nos embarques de soja, mesmo com avanço de 44,4% do petróleo.

O Icomex também aponta pressão de preços nas importações de commodities, com alta de 35,9% no acumulado até outubro e de 75,5% em outubro. No setor de petróleo, o superávit do óleo bruto subiu de US$ 31,6 bilhões para US$ 45,3 bilhões em um ano, e o saldo de petróleo e derivados chegou a US$ 37,0 bilhões, acima dos demais produtos. (com informações da Agência Estado)