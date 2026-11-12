Inflação de outubro tem menor alta com alívio na conta de luz

O IBGE informou recuo no IPCA após a bandeira verde reduzir a tarifa de energia; alimentos e serviços, porém, ainda pressionam os preços

Publicado em 12/11/2026 às 10:38

Alterado em 12/11/2026 às 16:34

A inflação oficial perdeu força em outubro e fechou o mês em 0,14%, ante 0,82% em setembro, de acordo com o IBGE. No acumulado de 12 meses, o IPCA alcançou 4,63%, acima do teto da meta do governo, que é de 4,5%.

O resultado veio abaixo da expectativa do mercado e foi influenciado principalmente pela queda nos preços da energia elétrica e dos transportes. Mesmo assim, a pressão sobre alguns grupos de consumo segue presente, especialmente em alimentos e serviços.

Conta de luz e transportes aliviam o índice

O grupo habitação foi o que mais contribuiu para frear a inflação. A energia elétrica residencial caiu 1,92%, após a bandeira tarifária mudar de amarela para verde, eliminando a cobrança extra na conta de luz.

Nos transportes, o recuo foi de 0,59%, o menor nível para um mês de outubro desde o início do Plano Real. A queda foi puxada pelas passagens aéreas e pela redução nos preços da gasolina e do gás veicular, apesar da alta do diesel e do etanol.

Alimentos seguem pressionando o bolso

Entre as altas, o grupo alimentação e bebidas avançou 1,04%, com destaque para a alimentação no domicílio, que subiu 1,31%. Tomate, cebola, arroz e carnes estiveram entre os produtos que mais encareceram no mês.

Na outra ponta, cenoura, batata-inglesa e café moído ficaram mais baratos. Segundo o IBGE, fatores climáticos e custos da cadeia produtiva ajudam a explicar parte dessas variações, o que mantém a alimentação como um dos principais pontos de atenção para o consumidor.

Meta, juros e próximos passos

O IPCA passou a ser avaliado com base nos 12 meses imediatamente anteriores, e a meta é considerada descumprida se o índice ficar fora do intervalo de tolerância por seis meses seguidos. Outubro marcou o segundo mês consecutivo acima do teto.

Com a Selic em 13,75%, o Banco Central segue usando os juros como principal instrumento para conter a inflação. Especialistas avaliam que o resultado de outubro não muda, por enquanto, a tendência de manutenção da taxa em patamar elevado nas próximas reuniões. (reportagem ampliada com informações da Agência Brasil)