Brasil bate recorde histórico de passageiros na aviação doméstica

O Brasil bateu mais um recorde na aviação doméstica em 2026. De janeiro a setembro, 76,8 milhões de passageiros voaram pelo país, número 3,4% acima dos 74,3 milhões registrados no mesmo período do ano passado. É a primeira vez, desde o início da série histórica em 2000, que o país ultrapassa a marca de 76 milhões de passageiros no mercado interno.

Somente em setembro, foram 8,5 milhões de viajantes, mantendo o ritmo recorde observado ao longo do ano. Os dados foram compilados pelo Ministério do Turismo com base nas informações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Crescimento também é forte no mercado internacional

Além do avanço doméstico, o Brasil também registrou recorde no número de passageiros internacionais. Entre janeiro e setembro, foram 22,7 milhões de passageiros, ante 21,1 milhões no mesmo intervalo de 2025, uma alta de 7,2%. Em setembro, o movimento chegou a 2,3 milhões, o maior volume já registrado para o mês.

Com isso, a movimentação aérea total do país, somando voos domésticos e internacionais, atingiu 99,5 milhões de passageiros nos nove primeiros meses de 2026. O resultado é 4,2% superior ao do mesmo período do ano passado e representa o maior volume da história para o intervalo analisado.

Turismo impulsiona economia, empregos e receitas

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, destacou que o avanço da aviação reflete a força da economia e a confiança no país. Segundo ele, o aumento no número de voos está ligado à geração de empregos, à ocupação de hotéis e à circulação de renda em diferentes regiões do Brasil.

O setor também vive uma fase positiva em outras frentes. O país chegou a 7 milhões de turistas internacionais, manteve o recorde anual de 9,2 milhões de chegadas registrado em 2025 e somou R$ 38,7 bilhões em gastos de estrangeiros entre janeiro e agosto, o maior valor da série histórica. No turismo de negócios, o faturamento alcançou R$ 9,75 bilhões no mesmo período.

Na geração de empregos, o turismo criou 62 mil vagas formais entre agosto de 2025 e agosto de 2026. Hoje, o setor emprega 2,42 milhões de pessoas e responde por 5% da força de trabalho do país.