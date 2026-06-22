Brasil bate recorde de passageiros em voos domésticos em maio

Movimentação aérea no país atingiu o maior volume já registrado para o mês, com alta também nos voos internacionais

Publicado em 22/06/2026 às 18:39

Alterado em 22/06/2026 às 18:40

A movimentação de passageiros em voos domésticos no Brasil atingiu 8,31 milhões em maio, segundo dados consolidados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgados pelo Ministério do Turismo. O resultado representa alta de 2% na comparação com maio de 2025, quando foram registrados 8,16 milhões de viajantes, e configura o maior volume para o mês desde o início da série histórica, em 2000.

No acumulado de janeiro a maio, o transporte aéreo doméstico também manteve ritmo de crescimento. Ao todo, 42 milhões de passageiros viajaram pelo país nesse período, aumento de 6% em relação aos 39,8 milhões registrados no mesmo intervalo do ano passado. Segundo a Anac, esta é a primeira vez que a marca de 42 milhões é superada nos cinco primeiros meses do ano.

Movimentação internacional também cresce

Os dados oficiais mostram ainda avanço nas viagens internacionais. Entre janeiro e maio, o Brasil registrou 12,8 milhões de passageiros em voos internacionais, crescimento de 10% na comparação com os 11,6 milhões contabilizados no mesmo período de 2025. Apenas em maio, a movimentação internacional chegou a 2,23 milhões de passageiros, alta de 5% frente aos 2,13 milhões observados um ano antes.

Para o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, os números refletem o fortalecimento da atividade turística no país e o aumento da procura por destinos nacionais. Ele destacou que o desempenho está ligado às ações de promoção do turismo brasileiro e à ampliação da conectividade aérea, fatores que têm contribuído para integrar mais regiões e estimular novas viagens.

Turismo, renda e confiança impulsionam o setor

Em nota, o ministro afirmou que o bom momento da aviação acompanha o crescimento da confiança do brasileiro, a melhora da renda e o maior interesse em conhecer destinos dentro do próprio país. A combinação desses fatores ajuda a explicar o aumento da demanda por passagens aéreas e reforça a tendência de expansão do turismo no Brasil.

Com recordes na aviação doméstica e avanço nas viagens internacionais, o setor encerra maio em cenário positivo. Os resultados indicam que a retomada do turismo segue em curso e que a movimentação aérea deve continuar como um dos principais termômetros da atividade econômica ligada às viagens. (com informações da Agência Estado)