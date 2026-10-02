Banco do Brasil renegocia R$ 40 bilhões no Novo Desenrola

Instituição informou os resultados por frente do programa e destacou também operações de crédito consignado

Publicado em 02/10/2026 às 07:02

Alterado em 02/10/2026 às 08:54

O Banco do Brasil informou que renegociou R$ 40 bilhões desde o início do Novo Desenrola Brasil, em maio. O total considera as quatro frentes do programa — Famílias, Empresas, Fies e Rural — e também repactuações feitas por canais próprios da instituição para outros clientes.

Segundo o banco, os resultados refletem a demanda por soluções para dívidas em um cenário de maior aperto financeiro das famílias e empresas. A instituição ressaltou que mantém atuação alinhada às suas políticas internas e à oferta responsável de crédito.

Resultados por frente do programa

No Desenrola Famílias, o banco renegociou R$ 4,5 bilhões em débitos de 496 mil clientes. Já para o restante do público pessoa física, fora do programa, foram mais R$ 10 bilhões renegociados com 794 mil usuários.

Na área de pessoa jurídica, o BB informou atendimento a 48 mil empresas por meio do Pronampe e do Procred, com R$ 6,2 bilhões em desembolsos viabilizados. No Desenrola Fies, foram R$ 3,7 bilhões negociados para 61,4 mil estudantes.

O Desenrola Rural também teve participação, com R$ 216,1 milhões distribuídos entre 11,7 mil produtores. O banco destacou ainda que os dados mostram a abrangência do programa em diferentes perfis de devedores.

Crédito consignado e próxima etapa do programa

Além das renegociações do Desenrola, o Banco do Brasil desembolsou mais de R$ 14,2 bilhões em operações de crédito consignado para 301 mil beneficiários do INSS e servidores públicos. As concessões foram feitas com base nas novas condições previstas na MP 1.355.

Sobre a terceira fase do Novo Desenrola, o banco disse aguardar a publicação e a vigência dos atos normativos para avaliar sua participação. Nessa etapa, o governo pretende comprar carteiras de dívidas com desconto mínimo de 90% para oferecer novas condições diretamente aos devedores.(com informações da Agência Estado)