Petrobras assina contrato para explorar petróleo na Costa do Marfim

Estatal amplia presença internacional e passa a operar oito blocos offshore em parceria com a Petroci Holding

Publicado em 17/09/2026 às 12:43

Alterado em 17/09/2026 às 12:43

A Petrobras assinou um contrato de exploração para buscar petróleo na margem equatorial da Costa do Marfim, na costa oeste africana. Pelo acordo, a companhia brasileira terá o direito de explorar oito blocos offshore, em regime de partilha de produção.

A assinatura ocorreu nesta quinta-feira (17), em Abidjan, com a presença da diretora executiva de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos. A operação será feita por meio da Petrobras Netherlands B.V. (PNBV), subsidiária que ficará com 90% de participação e também exercerá a função de operadora.

Parceria e potencial exploratório

Os 10% restantes dos blocos ficarão com a estatal marfinense Petroci Holding. Os ativos adquiridos são CI-513, CI-600, CI-601, CI-602, CI-603, CI-605, CI-701 e CI-702.

Segundo a Petrobras, a iniciativa está alinhada à estratégia de recomposição de reservas de petróleo e gás por meio da exploração de novas fronteiras no Brasil e no exterior. A empresa destaca que a região tem elevado potencial exploratório e apresenta características geológicas semelhantes às de bacias sedimentares brasileiras.

Margem equatorial ganha relevância

A margem equatorial é uma faixa geográfica que compartilha características ligadas à abertura do oceano Atlântico e também aparece na África Ocidental. Descobertas recentes na Guiana e no Suriname reforçaram a percepção de que a área é uma fronteira promissora para a produção de petróleo e gás.

No Brasil, a Petrobras já realiza perfurações exploratórias no litoral do Amapá e do Rio Grande do Norte. No litoral colombiano, a companhia também identificou reservatórios significativos de gás na mesma faixa geológica.

Expansão da Petrobras no exterior

A assinatura dos contratos na Costa do Marfim representa mais um avanço da Petrobras em sua presença internacional. No continente africano, a estatal já opera na Namíbia, em São Tomé e Príncipe e na África do Sul, além de ter iniciado negociações por blocos exploratórios em Gana.

O movimento marca uma retomada da presença da empresa na África. No início dos anos 2000, a Petrobras atuou em países como Nigéria, Tanzânia, Angola, Benin, Gabão e Namíbia, mas depois vendeu essas participações. Fora da África, a companhia também mantém atuação em Argentina, Bolívia, Colômbia e Estados Unidos. (com informações de Bruno de Freitas Moura, da Agência Brasil)