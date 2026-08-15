Margem Equatorial: Petrobras encontra hidrocarbonetos em poço exploratório no Amapá

Estado passa a integrar a lista de áreas monitoradas pela estatal na margem equatorial brasileira

Publicado em 14/08/2026 às 20:30

Alterado em 15/08/2026 às 09:42

A Petrobras informou nesta sexta-feira (14) que identificou a presença de hidrocarbonetos em um poço exploratório em perfuração no bloco FZA-M-59, localizado em águas profundas do Amapá, na bacia sedimentar da Foz do Amazonas, na margem equatorial brasileira. O poço Morpho (1-BRSA-1405-APS) fica a cerca de 175 km da costa e em lâmina d’água de 2.886 metros.

Segundo a estatal, o intervalo portador de hidrocarbonetos foi constatado por meio de perfis elétricos e indicativos em rocha. As operações de perfuração seguem em curso para dar continuidade à avaliação exploratória da área.

Estratégia da Petrobras na margem equatorial

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a descoberta reforça o otimismo da companhia com a margem equatorial brasileira. Ela destacou que o resultado faz parte da estratégia de recomposição das reservas de petróleo e da segurança energética do país.

A empresa disse que atua na região com foco no atendimento à demanda nacional de energia durante a transição energética justa. A exploração em áreas de fronteira é vista pela estatal como um caminho para ampliar o potencial de reservas de petróleo e gás.

Segurança ambiental e participação da companhia

De acordo com a Petrobras, os trabalhos continuam de forma segura e com respeito ao meio ambiente e às pessoas. A companhia também informou que é a operadora do bloco FZA-M-59 e detém 100% de participação na área.

O bloco foi adquirido pela estatal na 11ª Rodada de Licitações da ANP, em 2013, sob o regime de concessão. A descoberta marca a primeira identificação desse tipo na costa do Amapá, segundo a empresa.