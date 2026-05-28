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Publicado em 28/05/2026 Ã s 13:51

Alterado em 28/05/2026 Ã s 13:51

A Petrobras informa que implementará a partir dessa sexta-feira (29) um ajuste de R$ 0,48 por litro nos seus preços de venda de gasolina A para as distribuidoras, o que equivaleria a um aumento de 18,67% sobre o preço médio de R$ 2,57. Entretanto, com o desconto de R$ 0,44 por litro, o efeito para as distribuidoras e para o consumidor final é mitigado pela subvenção econômica concedida. Para as distribuidoras, o preço médio da gasolina A passará de R$ 2,57 para R$ 2,61 por litro, um aumento residual de R$ 0,04 por litro (equivalente a 1,55%).



A subvenção econômica foi instituída pelo governo federal nos termos da Medida Provisória nº 1.358, de 13 de maio de 2026, do Decreto nº 12.984 e da Portaria MF nº 1.496, de 25 de maio de 2026, equivalente ao valor fixado pelo Ministério da Fazenda, observando os tributos federais (PIS, Cofins e CIDE) incidentes sobre o preço de venda praticado por produtores e importadores de combustíveis derivados de petróleo.



Segundo a Petrobras, “para o consumidor, considerando que a gasolina C vendida nos postos é obtida a partir da mistura obrigatória de 70% de gasolina A e 30% de etanol anidro, a parcela da Petrobras na composição do preço final passará dos atuais R$ 1,80 para R$ 1,83 por litro, um aumento residual de no máximo R$ 0,03 a cada litro de gasolina C vendida nas bombas. Este valor é 27,6% menor do que o preço praticado em 31/12/2022.



Gasolina tem o maior peso no IPCA

A gasolina é o item de maior peso entre os 377 produtos e serviços pesquisados pelo IBGE no IPCA, o termômetro da inflação. O reajuste, válido a partir dessa sexta (29), vai pesar basicamente no IPCA de junho, que estava sendo estimado em 0,31%. Deve subir para pouco mais de 0,35%. Já a inflação de maio era estimada pela consultoria 4intelligence em 0,60%.



Acontece que entre as refinarias e as bombas há uma cadeia de intermediários que costuma tirar gordas margens de lucro. Cabe ao consumidor pesquisar os postos com preços mais baixos.