Petrobras reduz em 5,2% os preços de gasolina para distribuidoras

Para o diesel, neste momento, a Petrobras informa que "está mantendo seus preços de venda para as companhias distribuidoras. Desde dezembro de 2022, a redução acumulada nos preços de diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 36,3%", acrescenta a companhia

Publicado em 26/01/2026 às 13:10

Alterado em 26/01/2026 às 13:10

A Petrobras reduzirá seus preços de venda de gasolina A para as distribuidoras, em 5,2%, nas suas refinarias e terminais a partir dessa terça (27). Dessa forma, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro, uma redução de R$ 0,14 por litro (ou 5,2%).



A gasolina é o item com maior peso (5,2%) no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede as despesas das famílias com renda até 40 salários-mínimos (R$ 64.840) e a inflação oficial do país. O efeito final no bolso dos consumidores depende da transferência da redução, tanto das distribuidoras para os postos e destes para os motoristas.



Impacto na inflação

O Banco Itaú está prevendo alta de apenas 0,2% para a gasolina este ano (subiu 1,9% no ano passado), o que ajudaria a compensar o aumento esperado de 6,1% para a energia elétrica residencial, que pesa 4,3% no IPCA. No ano passado, a tarifa de energia subiu 12,3% e foi o principal fator de alta da inflação.



Segundo a Petrobras, “desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,50 / litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 26,9%”.



