Trump zera tarifas do Brasil ao retirar adicional de 40% de produtos como café, carne e combustíveis

Na semana passada, Trump já havia anunciado uma redução geral das tarifas. Com a medida, produtos brasileiros que antes tinham uma tarifa de importação de 50% se tornam isentos

Publicado em 20/11/2025 às 19:11

Alterado em 20/11/2025 às 21:24

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira (20) uma ordem executiva modificando as tarifas aplicadas às importações provenientes do Brasil. Em específico, as tarifas adicionais de 40% anunciadas no final de julho sob a justificativa política de ações antidemocráticas do governo brasileiro pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.



Trump observou que a decisão foi tomada após conversas com autoridades brasileiras, e destacou que decidiu "modificar o escopo dos produtos sujeitos à taxa adicional ad valorem", isentando certos produtos agrícolas dessas tarifas.

"Certas importações agrícolas do Brasil não deveriam mais estar sujeitas à alíquota adicional de imposto ad valorem imposta pelo Decreto Executivo 14323 porque, entre outras considerações relevantes, houve progresso inicial nas negociações com o governo do Brasil."

Entre os produtos citados no documento divulgado pela Casa Branca estão:

- carne;

- café;

- especiarias;

- frutas;

- nozes;

- produtos de cacau;

- vegetais;

- raízes;

- tubérculos;

- alimentos processados;

- bebidas;

- combustíveis fósseis, petróleo e derivados;

- fertilizantes;

- minérios e minerais.



A ordem executiva destaca que a medida é retroativa até 13 de novembro, e empresas afetadas poderão pedir reembolso pelas importações a partir desta data.



A isenção dos produtos brasileiros da tarifa de 40% se alinha com a isenção feita por Trump na sexta-feira passada (14), quando o presidente norte-americano anunciou que a tarifa-base de 10% seria extinta para uma série de produtos agrícolas que os Estados Unidos não são capazes de produzir domesticamente em quantidade suficiente para o mercado interno.



Dessa forma, os produtos brasileiros listados acima ficam isentos tanto da tarifa de 10%, quanto da de 40%, zerando completamente as sobretaxas.



O anúncio havia sido indicado pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, que na quinta-feira passada (13), afirmou que os Estados Unidos e o Brasil estavam próximos de um acordo comercial.



"É uma demonstração do interesse do governo americano em solucionar as questões pendentes e de se aproximar do Brasil", disse Vieira na sexta.

Durante conversa com o secretário de Estado, Marco Rubio, o ministro afirmou que seu homólogo relatou que Trump havia gostado da reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Malásia. (com Sputnik Brasil)

