Três De Palma essenciais no Prime Video

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Publicado em 25/09/2026 às 10:28

Alterado em 25/09/2026 às 10:30

Nancy Allen, que já foi casada com De Palma, fez dois filmes com ele: 'Vestida para matar' (acima) e 'Um tiro na noite' Foto: divulgação

Dentro do pacote MGM/UA, adquirido pela Amazon, fazem parte alguns filmes essenciais de Brian De Palma que estão no Prime Video: ‘Carrie, a estranha’ (‘Carrie’, 1976), ‘Vestida para matar’ (‘Dressed to kill’, 1980) e ‘Um tiro na noite’ (‘Blow out’, 1981).



Quando De Palma lançou o terror ‘Carrie’, que foi a primeira adaptação de sucesso de Stephen King para o cinema (que, por causa deste, explodiu nos anos 80), ele já tinha vários filmes indies no currículo, e pelo menos três sucessos cult: ‘Irmãs diabólicas’ (‘Sisters’, 1972); ‘O Fantasma do Paraíso’ (‘Phantom of the Paradise’, 1974) e ‘Trágica obssessão’ (‘Obsession’, 1976). Mas foi ‘Carrie, a estranha’, de 1976, que fez o maior sucesso e lhe abriu as portas para o cinema mainstream. É sobre garota reprimida que descobre ter poderes telecinéticos e passa a usá-los. O filme lançou Sissy Spacek (sensacional no papel principal), além de John Travolta como vilão, antes do mega sucesso de ‘Os embalos de sábado à noite’ (1977).



Após um filme de grande orçamento, ‘A Fúria’, de 1978 (que explorava poderes telepáticos, no embalo de ‘Carrie’), De Palma fez ‘Vestida para matar’, que é o seu primeiro trabalho em que homenageia Hitchcock, explicitamente (no caso, ‘Psicose’). Na trama, mulher madura (Angie Dickinson, a Police Woman da TV) é vítima de serial killer, e seu filho nerd é quem sai em busca do assassino (com ajuda de prostituta). Com toques eróticos e uma espetacular cena passada num museu -- que dura 10 minutos sem um diálogo sequer! --, é um dos em que o diretor mais faz uso de seus takes em tela dividida, sua marca registrada.

Em ‘Um tiro na noite’, De Palma traz de volta Nancy Allen (então sua esposa, que fez a prostituta de ‘Vestida para matar’, aqui em papel algo semelhante) e o agora astro John Travolta; e homenageia o diretor italiano Michelangelo Antonioni e seu clássico ‘Blow up’ (no título, ‘Blow out’, e trama, trocando fotografia por som).

Travolta é um captador de som para cinema que, sem querer, registra o que seria um ruído de tiro (num suposto acidente de carro) e, assim, se vê, involuntariamente, envolto numa trama política e mortal. É um dos melhores, e menos vistos, do diretor (que depois faria ‘Scarface’ e ‘Os Intocáveis’). Não perca, antes que saiam do catálogo.



STREAMINGS!

*A segunda temporada da série documental “Na Ponta da Faca: Buscando Estrelas Michelin” (“Knife Edge: Chasing Michelin Stars”) estreia mundialmente nesta sexta (25), no AppleTV. Apresentada pelo especialista em culinária Jesse Burgess, a série de oito episódios é produzida pelo chef Gordon Ramsay, e oferece acesso privilegiado e exclusivo aos restaurantes mais elogiados do mundo.

*Estreia nesse sábado (26), no Disney+, ‘O Resgate dos Mineiros Chilenos: Uma Corrida Contra o Tempo’, série em três episódios sobre o desastre de 2010 que deixou 33 mineiros a quase 800 metros abaixo do deserto do Atacama, no Chile. Enquanto o mundo acompanhava o caso apreensivo, iniciou-se uma operação de resgate liderada pelo Chile, com a participação de especialistas de todo o planeta. Mais de um bilhão de pessoas acompanhou o resgate, globalmente, o que demonstra a atenção que o sofrimento dos mineiros atraiu.







A prequela de 'Outlander' tem novos episódios da segunda temporada, lançados todos os sábados Foto: reprodução





*O Prime Video divulga a segunda temporada de ‘A Lista Terminal’. Quase cinco anos após sua estreia de sucesso, com mais de 100 milhões de telespectadores. A série de suspense e ação retorna com oito episódios, todos estreando em 21 de outubro.

*O Disney+ estreou a segunda temporada de ‘Outlander: Blood of My Blood’, a prequela de ‘Outlander’, com um novo episódio todo sábado. Na segunda temporada, os casais voltam a se separar quando as Terras Altas da Escócia são divididas pela rebelião jacobita de 1715, levando os clãs à guerra e obrigando-os a tomar partido.

*Mais uma produção para quem gosta de novelas turcas está chegando no catálogo do Noverama TV, canal da SOFA DGTL, que pode ser assistido de forma gratuita no YouTube. A partir desta semana, o público poderá conferir “Outra Vez Você” (“Her Yerde Sen”), sucesso da teledramaturgia turca que reúne milhares de fãs ao redor do mundo, e agora chega ao Brasil. Os capítulos inéditos e dublados serão exibidos de segunda a domingo, a partir das 20h.

*A Apple Original Films anuncia "Tenzing", drama de aventura baseado em fatos reais. O longa-metragem, que narra a história real da conquista do topo do Monte Everest em 1953 por Tenzing Norgay, estreia mundialmente no dia 16 de outubro, no Apple TV.