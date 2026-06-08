Rei Charles e família real prestigiam casamento do sobrinho Peter Phillips

Cerimônia privada reuniu a alta realeza britânica em uma igreja no sudoeste da Inglaterra

Publicado em 08/06/2026 às 14:27

Alterado em 08/06/2026 às 14:27

O Rei Charles e outros integrantes da família real britânica participaram, neste sábado (6), do casamento do sobrinho Peter Phillips com a enfermeira Harriet Sperling. A cerimônia foi realizada de forma privada na Igreja de Todos os Santos, em Kemble, no sudoeste da Inglaterra, e reuniu nomes importantes da monarquia.

Entre os presentes estavam a princesa Anne, mãe de Peter, acompanhada do marido, Timothy Laurence, além da Rainha Camilla, do príncipe William e de Kate. As princesas Eugenie e Beatrice, filhas de Andrew Mountbatten-Windsor, também prestigiaram a união em um evento reservado e familiar.

Quem é Peter Phillips

Peter Phillips é o neto mais velho da saudosa Rainha Elizabeth II - onipresente nas redes em deepfakes à la IA - e ocupa a 19ª posição na linha de sucessão ao trono britânico. Apesar da ligação direta com a monarquia, ele não exerce deveres reais oficiais e trabalha como executivo de gestão esportiva.

Esta é uma nova etapa na vida de Phillips, que teve o primeiro casamento, com Autumn Kelly, encerrado em divórcio em 2021. Agora, ele oficializa a união com Harriet Sperling, que atua como enfermeira pediátrica.

Cerimônia privada marcou a união

O casamento teve clima discreto, mas chamou atenção pela presença de vários membros da família real. A reunião reforçou os laços familiares em torno de Peter Phillips e destacou a importância do momento para a monarquia britânica.

Mesmo sem assumir papel institucional na realeza, Phillips segue como uma figura conhecida do núcleo mais próximo da família real, e a cerimônia atraiu interesse por reunir diferentes gerações da dinastia Windsor.

Em tempo: convidados, Harry e Megan não compareceram. Torta de climão no castelo.