Tabloide britânico divulga vídeo de Kate Middleton e William

Após polêmica de fotomontagem e rumores de que estaria muito doente, princesa reaparece

Publicado em 19/03/2024 às 08:00

Alterado em 19/03/2024 às 08:02

Após divulgar a informação de que a princesa de Gales, Kate Middleton, teria sido vista em público ao lado do príncipe William no último sábado (16), o jornal britânico The Sun divulgou um vídeo do momento.

Kate foi vista durante uma visita a uma loja de produtos locais perto de sua residência em Adelaide Cottage, em Windsor. O tabloide definiu que a princesa aparentava estar "feliz, saudável e relaxada".

A gravação mostra, de fato, Kate Middleton sorrindo, vestindo moletom e legging, carregando uma sacola com suas compras, andando pelo estacionamento.

O vídeo foi atribuído a um cliente da loja, identificado como Nelson Silva, de 40 anos, que se surpreendeu ao encontrar o casal real no estabelecimento.

Antes da visita à loja, Kate e William teriam acompanhado os três filhos, George, Charlotte e Louis em atividades esportivas.

Nesse domingo (17), o "Sunday Times" chegou a revelar, com base em declarações de amigos do casal real, que Kate recupera "as energias físicas" em um longo período de repouso após a cirurgia a que foi submetida e "está ansiosa" para falar sobre seus problemas de saúde.

Ela, no entanto, só fará isso quando retornar aos compromissos oficiais.

A aparição pública acontece depois de uma "tempestade midiática" desencadeada pela divulgação de uma fotografia manipulada por Kate e compartilhada pelo Palácio de Kensington para tentar tranquilizar o público sobre seu real estado de saúde.

Essa foi a primeira foto oficial de Kate após ela ter passado por uma cirurgia no abdômen, em janeiro, porém logo gerou suspeitas de manipulação, a ponto de algumas das principais agências de notícias do mundo terem interrompido a distribuição da imagem.

O objetivo era tranquilizar os fãs e súditos sobre a saúde de Kate, mas o caso acabou dando força a especulações e teorias da conspiração, que já se apoiavam no fato de a monarquia nunca ter revelado o motivo da cirurgia feita pela princesa. (com Ansa)