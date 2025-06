Hotel 7 estrelas de Veneza se prepara para receber casamento de Bezos

Aman Venice é o mesmo onde George Clooney se casou

Publicado em 25/06/2025 às 10:43

Alterado em 25/06/2025 às 10:46

O dono da Amazon, Jeff Bezos, e a jornalista Lauren Sánchez irão trocar as alianças de casamento nessa próxima sexta-feira (27) no Aman Venice, um hotel sete estrelas tido como o mais luxuoso de Veneza, que a partir dessa quinta (26) começará a receber as celebrações da união.

O resort situado no Canal Grande, dentro do Palazzo Papadopoli, é o mesmo que recebeu o matrimônio do ator George Clooney e Amal Alamuddin, em 2014. A fim de manter a privacidade do casal Bezos-Sánchez e de seus 200 convidados, cuja lista traz alguns milionários, além de celebridades como Lady Gaga, Leonardo Di Caprio, Oprah Winfrey e Katy Perry, foram adicionadas algumas tendas, incluindo um gazebo, em frente ao ingresso aquático do local. Gente rica adora um Gazebo (conta a lenda carioca que uma muito fina da Vieira Souto, de quem o marido começou carreira no society usando terno rosa, mantém um gazebo na suíte do casal, encobrindo o trono...).

Desde ontem, alguns convidados dos noivos têm desfilado pela Lagoa de Veneza com seus iates gigantescos, que variam de 50 a mais de 120 metros. Outros optaram por desembarcar na capital do Vêneto com seus jatinhos particulares ou através de táxis aéreos.

Na cidade desde a última terça-feira (24), Ivanka Trump, filha do presidente dos Estados Unidos, aproveitou a véspera do início do casamento para fazer compras. Ela e dois de seus três filhos foram fotografados enquanto voltavam de lancha após um passeio pelo centro histórico até o hotel St. Regis Venice, um cinco estrelas no Grande Canal, a poucos passos da Praça San Marco, com janelas com vista para Punta della Dogana e para a Basílica de Santa Maria della Salute. Os seguranças de madame têm sido um caipítulo à parte em La Dominante. (com Ansa)