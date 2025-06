Convidados do casamento de Bezos, dono da Amazon, com televisiva começam a chegar a Veneza

Governador do Vêneto defendeu festa de 3 dias na capital

Os primeiros convidados dos cerca de 200 que irão celebrar o casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez, em Veneza, começaram a chegar à famosa lagoa italiana nesta terça-feira (24) por meio de iates, jatos particulares ou táxis aéreos.

A festa do casório do dono da Amazon, prevista para durar três dias, de 26 a 28 de junho, e que inclui gente VIP das categorias de uma Lady Gaga ou um Leonardo Di Caprio, gerou protestos locais nos últimos dias.

Manifestantes afirmaram que "Veneza não está à venda, não está para alugar" e não serve para ser cenário para o casamento de um dos homens mais ricos do mundo, além de também chamar atenção sobre a "injustiça social e climática" que um evento do tipo causa.

Puro recalque da patuleia.



Os iates dos amigos do casal já estão chegando à 'La Dominante' Foto: Ansa

"Expressei uma posição compartilhada por muitos cidadãos. Veneza é uma comunidade inclusiva; até as pessoas mais desconfortáveis do mundo já foram acolhidas aqui na história. Pensar que hoje se inaugura o novo curso do 'você sim e você não', não é bom", afirmou nesta terça (24) o governador do Vêneto, Luca Zaia, reforçando que nem todos são contra a realização do casamento de Bezos na capital regional.

O político também defendeu que o matrimônio do bilionário não trará apenas "alguns jatinhos entre Treviso e Veneza e algumas celebridades", mas também dará "uma visibilidade e uma publicidade internacional".

"Seja Bezos ou qualquer casal anônimo, Veneza recebe todos", reforçou Zaia sobre a cidade, que abriga mais de 600 casamentos por ano.

Sobre a festa do dono da Amazon, que, além de 200 convidados, também prevê a reserva exclusiva de cinco hotéis e cerca de 30 táxis-aquáticos na lagoa veneziana para transportar os participantes, o governador não acredita que tamanha movimentação irá causar qualquer "dano".

"O problema é ideológico, porque Bezos está ligado mais a uma parte política do que a outra, mas isto não importa. Nós acolhemos todos", concluiu Zaia. (com Ansa)