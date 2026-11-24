Arqueólogos descobriram, no delta do Nilo, uma grande necrópole com sepultamentos de mais de 2.000 anos. O sítio, localizado em Tell Kom Abu Billo, no norte do Egito, pertence à era ptolemaica, entre os séculos III e II a.C., e reúne vestígios que ajudam a entender práticas funerárias e religiosas da época.

Entre os itens recuperados, estão centenas de sarcófagos de pedra e terracota, alguns bastante deteriorados. Os especialistas também localizaram figuras de Ísis-Afrodite, uma divindade sincrética que combina elementos da deusa egípcia Ísis com a deusa grega Afrodite, reforçando a presença de influências culturais misturadas na região.

Archaeologists at the ancient city of Teranothis in Egypt have announced a major discovery: a cemetery with dozens of sarcophagi from the first millennium B.C. Researchers recovered gold tongue amulets, ushabti figurines, figurines of Isis, and much more. https://t.co/ZiUKiadBvH https://t.co/F4qvA84icP — Archaeology Magazine (@archaeologymag) November 19, 2026

Rituais funerários e objetos de ouro

Além dos sarcófagos e das estatuetas, foram encontrados adornos de ouro, como um brinco e um pingente de colar. Um dos achados mais curiosos foi a presença de línguas de ouro, peças rituais colocadas na boca das múmias para que o falecido pudesse falar após a morte, segundo antigas crenças egípcias sobre o além.

Esses objetos revelam aspectos importantes da religiosidade greco-egípcia e mostram como os sepultamentos reuniam símbolos de status, proteção espiritual e tradição. O conjunto também amplia o conhecimento sobre os costumes funerários praticados durante o período helenístico no Egito.

Vestígios danificados por saque e reutilização

Os arqueólogos do Conselho Supremo das Antiguidades observaram que muitos dos artefatos estavam mal preservados. Parte dos danos foi causada por saques antigos, e outra parte ocorreu porque, ao longo dos séculos, moradores da região reutilizaram os materiais das tumbas como fonte de construção.

Mesmo com as perdas, a escavação é considerada relevante por reunir evidências raras de uma grande necrópole ptolemaica. Os achados oferecem novas pistas sobre a relação entre religião, morte e intercâmbio cultural no Egito antigo. (com informações da agência de notícias Sputnik Brasil)