Descobertas em antiga necrópole no Egito múmias com línguas de ouro

Múmias com línguas de ouro foram encontradas em vários túmulos pela missão do Conselho Supremo de Antiguidades (SCA, na sigla em inglês) do Egito na necrópole de Qewaisna, localizada na província egípcia de Monufia, que abriga centenas de catacumbas de diferentes épocas da história do Egito Antigo.

A descoberta foi anunciada na quinta-feira (24) pelo Ministério do Turismo e Antiguidades do país.



Acredita-se que as línguas das múmias teriam sido removidas durante o embalsamento e substituídas pelos objetos de ouro para que os falecidos pudessem falar com Osíris na vida após a morte.

Na mitologia egípcia Osíris é "senhor do submundo" e juiz dos mortos, sendo um dos deuses mais importantes do Egito Antigo.



De acordo com o secretário-geral do SCA Mustafa Waziri, as múmias se encontram em mau estado de conservação. Algumas delas foram descobertas com línguas douradas em suas bocas, enquanto outras estavam cobertas com finas folhas de ouro e colocadas em caixões de madeira. Havia também múmias revestidas de ouro nos ossos sob as camadas de linho usadas no processo de embalsamento.

Entre outros artefatos encontrados estão pequenos pedaços de ouro em forma de escaravelhos e flor de lótus, bem como vários ornamentos funerários e vasos de cerâmica que foram usados durante o processo de mumificação.



Desta forma, as descobertas do complexo de Qewaisna revelaram que o local foi usado para enterramentos durante três períodos diferentes. (com agência Sputnik Brasil)