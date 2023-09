No domingão, Faustão recebe alta médica e vai para casa: 'Iniciando uma nova fase'

Nada poderia ser mais simbólico para o apresentador Fausto Silva do que receber alta médica e voltar para casa justamente no domingão (10) que ele fez história nas telonas ao longo da carreira. Internado desde o dia 5 de agosto, Faustão foi submetido a um transplante do coração no último dia 27. Na sexta-feira (8), foi transferido da unidade semi-intensiva para o quarto.

Segundo nota do Hospital Israelita Albert Einstein, “o paciente seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco". O boletim foi assinado pelos médicos que cuidaram do artista ao longo da internação, Dr. Fernando Bacal, cardiologista; Dr. Fábio Antônio Gaiotto, cirurgião cardiovascular; e Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor Médico e Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein.

Após a alta, Faustão gravou mais um vídeo vídeo de casa para reforçar o agradecimento à família de seu doador. Disse também que agora passará por uma segunda fase de tratamento, que inclui mais dois ou três meses de fisioterapia para a recuperação total.

“Alô galera, já saí. Estou em casa, agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo: agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade e apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida. Agradecer à família do doador, a quem não tenho palavras. Vou rezar por eles pelo resto da minha vida. (...) Agora eu tenho uma segunda fase. São mais dois três meses de fisioterapia para a recuperação”, declarou o apresentador.

O Faustão anunciando que está de alta e agora vai poder se recuperar de casa com seu novo coração. ?????? pic.twitter.com/glyc33IWEB — POPTime (@siteptbr) September 10, 2023

No vídeo, Faustão também declarou que a inspiração dele para enfrentar o transplante do coração foi uma garotinha de 12 anos, que esperou seis meses na fila para conseguir um órgão compatível.

“Ela ficou seis meses esperando [eu tive mais sorte com a questão do meu tipo de sangue] e ela já foi transplantada em janeiro do ano passado. E hoje está muito bem. Uma vitalidade incrível”.

“Não desista. Vale a pena o sonho. É impressionante como você pode esperar o tempo que for... A missão agora é conscientizar cada uma a colaborar, para que todo mundo transforme o Brasil em campeão de doadores. E que as autoridades espalhem centros [de doação de órgãos] pelo país, para não ficar um cara do Norte ou Nordeste, ter que vir para o Sudeste [em busca de um órgão]. Eterna gratidão a todos vocês e vamos à luta”, compleou.